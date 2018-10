iPaaS : Software AG s’offre Built.io

Software AG, l’éditeur allemand de logiciel, veut se positionner dans le cloud. Illustration avec l’acquisition de Built.io, spécialiste de l’iPaaS (integration platform as a service).

Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

Flow et Embed intégrés dans WebMethods

Le groupe basé à Darmstadt va intégrer les services Flow et Embed de Built.io dans une seule offre d’intégration au sein de sa plate-forme d’intégration WebMethods. Cette nouvelle offre permettra à la société de fournir des fonctionnalités d’intégration aux développeurs de Node.js (plateforme logicielle événementielle en JavaScript pour les applications réseau).

Cette acquisition ouvre également les portefeuilles d’applications et d’intégration B2B et d’API de Software AG aux communautés de développeurs en croissance rapide et à un pool d’innovation quasi illimité.

«La vision unifiée qui guidait Built.io Flow visait à rendre plus rapide et plus simple la connexion de tout logiciel, système ou appareil“, selon Nishant Patel, P-DG de Built.io. “Built.io Flow utilise une architecture moderne pour démocratiser l’intégration dans n’importe quel produit ou service SaaS.»

L’iPaaS a le vent en poupe

Lancé en 2007 comme une start-up visant à aider les entreprises à migrer vers le cloud, Built.io devrait ainsi consolider les efforts de Software AG pour accompagner des entreprises tout au long de leur processus de transformation numérique.

«Il s’agit d’une acquisition extrêmement importante pour Software AG, qui élargit sa position sur le marché en pleine croissance de la technologie iPaaS. Nous sommes ravis d’accueillir Built.io au sein du groupe Software AG», explique le Dr Wolfram Jost, directeur technique de Software AG. «L’intégration dans le cloud est au cœur de la transformation numérique, 80 % du travail de projets IoT étant liés à l’intégration. Dans un monde d’architectures informatiques décentralisées basées sur des microservices, des API et des événements, l’intégration constitue la capacité principale permettant de réaliser des processus de bout en bout et d’améliorer l’expérience client. La rapidité et la flexibilité dans la mise en œuvre des projets d’intégration jouent un rôle de plus en plus important dans la réussite de l’entreprise. L’élargissement de la participation des développeurs au sein de l’entreprise, des départements et des communautés open source témoigne de notre volonté de répondre pleinement aux besoins des clients actuels. ”

Le marché mondial de liPaaS connaît une croissance à deux chiffres. Il devrait ainsi atteindre 4,054 milliards de dollars d’ici 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 40,4 % entre 2017 et 2022.

(Crédit photo : Cloud-network-réseau-©-Jiunn-shutterstock-684×513)