Lenovo renoue avec les PC Android

Vous souvenez-vous du Lenovo N308 ? Le constructeur avait présenté ce PC Android voilà près de dix ans. Au CES 2014 en l’occurrence.

La gamme ne s’était pas élargie depuis lors. Tout du moins jusqu’à cette semaine et l’annonce d’une extension du partenariat avec Esper.

Cette entreprise américaine est à l’origine d’un MDM (Esper Device Management). Elle a aussi développé une version custom du système d’exploitation (Esper Foundation dor Android).

Lenovo s’était rapproché d’elle à l’automne 2021 pour intégrer la brique MDM sur des tablettes. Il va désormais le faire sur des PC, avec la possibilité de précharger également l’OS.

Quatre PC Windows déclinés en version Android

Premier appareil concerné : le ThinkCentre M70a 3rd gen. Il s’agit, comme le N308, d’un tout-en-un. Mais orienté vers un usage professionnel (quoiqu’il en existe une version livrée avec Windows 11 Famille)… et pourvu de puces Intel – le N308 embarquait un CPU Arm NVIDIA Tegra*.

Trois autres références, également déjà proposées avec Windows, doivent suivre d’ici à fin 2023. Nommément, le M70q 3rd gen (autre tout-en-un), le M90n-1 IoT (illustré ci-dessous) et le ThinkEdge SE30 v2.

Esper Foundation bénéficie de correctifs de sécurité trimestriels et d’un support de « trois ans minimum ». À comparer, par exemple, aux sept ans que Google vient de s’engager à assurer sur son smartphone Pixel 8.

* Autres specs du N308 : Android 4.2, avec jusqu’à 2 Go de DDR3-1600, 500 Go de HDD et une batterie annoncée à 3 heures d’autonomie.

Quelques références « vintage » sur le sujet Android desktop :

