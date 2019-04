macOS : la version 10.15 veut transformer l’iPad en second écran pour Mac

Apple travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité pour connecter un iPad avec un Mac et en faire un écran secondaire. Elle serait introduite avec la prochaine mise à jour macOS 10.15 attendue cet automne.

Selon les informations de 9to5mac , Apple aurait l’intention d’intégrer à macOS une fonction permettant d’utiliser un iPad en guise d’écran secondaire sur un Mac.

Une telle option existe déjà via des applications tierces telles que Luna Display et Duet Display grâce auxquelles on peut étendre l’affichage d’un Mac sur la tablette Apple.

Proposer une telle option nativement dans macOS pourrait doper les ventes d’ iPad pour les utilisateurs de MacBook et les ventes de MacBook pour les utilisateurs d’iPad.

Selon 9to5mac, l’option serait accessible par le bouton vert dans le coin de chaque fenêtre sous macOS.

Nom de code : Sidecar

Elle permettrait d’envoyer n’importe quelle fenêtre de n’importe quelle application sur un affichage externe. Par défaut, l’affichage se ferait en plein écran.

Le système fonctionnerait aussi bien sur un moniteur externe classique qu’un iPad.

Les graphistes pourraient par exemple se servir de leur iPad comme d’une tablette graphique pour réaliser des travaux à l’aide du stylet Apple Pencil.