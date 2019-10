Mainframe : le déficit de compétences atteint un niveau préoccupant

La pénurie de compétences et la modernisation du mainframe sont au centre des préoccupations des utilisateurs de grands systèmes ou ordinateurs centraux, tels les IBM Z. Mais la procrastination l’emporte sur l’action, au risque d’impacter l’activité à long terme.

C’est l’un des enseignements d’une enquête commandée au cabinet Vanson Bourne par l’éditeur suisse du « software defined mainframe » LzLabs.

99% des 650 décideurs informatiques interrogés en Europe et en Amérique du Nord considèrent importantes ou critiques les applications installées dans le mainframe de leur organisation pour l’activité de l’entreprise.

Toutefois, 77% (contre 84% l’an dernier) déclarent encore qu’il est difficile de modifier ces applications dans le mainframe existant. Ce manque de flexibilité limite la capacité du service informatique à innover pour 69% des responsables interrogés (ils étaient 71% à le penser en 2018).

Par ailleurs, les effectifs de spécialistes mainframe fondent comme neige au soleil.

Les nouveaux arrivants sont encore trop peu nombreux pour compenser les départs en retraite d’experts des ordinateurs centraux ou grands systèmes, tels les IBM Z.

Il ne resterait que trois ans en moyenne aux organisations concernées [pour combler ce déficit] avant que ce déficit de main d’oeuvre n’affecte durablement les effectifs mainframe et, par extension, leur gestion. Un point de vue partagé par 76% du panel (contre 86% lors de la précédente édition du rapport). Selon une autre étude publiée en 2018, les effectifs de spécialistes mainframe ont fondu de 23% en cinq ans.

De plus, 75% des répondants se disent préoccupés par l’écart potentiel de compétences entre les profils expérimentés et les débutants.

Ils redoutent en priorité la perte de compétences permettant d’assurer le support d’applications critiques et l’impossibilité de se départir de systèmes hérités (Legacy)(cités respectivement par 49% des répondants).

Ils pensent aussi qu’IBM et d’autres grands noms du mainframe (IBM en tête) réorientent leurs investissements vers les technologies cloud et l’intelligence artificielle…

Une adaption s’impose, mais à quel rythme ?

63% des responsables IT ont déjà engagé (20%) ou initient (43%) un processus de modernisation informatique. 31% prévoient seulement de le faire.

Or, pour les organisations qui se sont lancés trois années sont nécessaires, en moyenne, pour compléter avec succès un tel processus de modernisation.

Les entreprises le font en priorité pour repondre aux exigences de conformité (58%). Elles veulent également que l’IT dispose des compétences nécessaires pour affronter l’avenir et répondre aux attentes des métiers (54%).

Quels sont leurs objectifs ?

Tirer parti de l’élasticité du cloud est le premier objectif d’une migration applicative hors du mainframe (cité par 52% des répondants). Ils sont aussi nombreux à penser améliorer l’agilité de développement. 44% citent également la réduction des coûts pour opérer des applications existances.

En conséquence, 83% pensent que les déploiements à venir doivent être repensés en s’appuyant sur les déploiements cloud et les développements agiles. En outre, plus de 9 répondants sur 10 ont adopté ou prévoit d’intégrer un modèle de test conteneurisé dans les cinq prochaines années.

Pour LzLabs, qui a développé une technologie (dite SDM) permettant de migrer des applications mainframe, sans recompilation du code, ni modification de données, dans un environnement x86, Linux ou cloud, le choix est fait.

L’enquête a été menée pour LzLabs par le cabinet Vanson Bourne auprès de 650 décideurs IT d’entreprises et administrations utilisant de grands systèmes. France, Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis et Canada sont couverts. (source : LzLabs – Mainframe Modernization Survey 2019)

(crédit photo © Mark Agnor / Schutterstock)

