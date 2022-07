Pourquoi FedEx bascule des grands systèmes au cloud

Le groupe américain de services de fret et logistique FedEx, après avoir « redimensionné » ses effectifs européens, poursuit l’optimisation de ses opérations IT.

Cette optimisation passe par la cloud et par l’abandon progressif des ordinateurs centraux ou grands systèmes (mainframes) qu’utilisent encore le groupe. Ainsi, les 20% restants de son parc mainframe seront définitivement fermés dans les deux ans.

Rob Carter, chief information officer (CIO, DSI en français) de FedEx, l’a confirmé mercredi 29 juin lors d’une réunion avec des investisseurs, dont CIO Dive s’est fait l’écho.

En outre, la bascule vers un environnement cloud doit permettre au transporteur de réaliser des économies de coûts de 400 millions de dollars par an, a précisé le DSI.

Il s’agit, par ailleurs, d’éliminer les silos de donnés et de disposer de davantage de visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement fortement impactée par les tensions géopolitiques et commerciales mondiales. De surcroît, l’entreprise affûte sa stratégie de données avec l’aide de sa filiale de data science et machine learning FedEx Dataworks.

« Network 2.0 »

Le mouvement s’inscrit dans le plan « Network 2.0 ».

Ce plan quinquennal de 2 milliards de dollars vise à ameliorer l’efficacité des opérations commerciales et techniques de FedEx.

Il s’agit en outre d’optimiser les ressources, d’affûter la logistique et de favoriser la collaboration entre les entités Express, Ground et Freight de la multinationale.

Le fonds spéculatif activiste D.E. Shaw veille.