Silicon Day Cloud : comment développer une stratégie multicloud et finops

C'est le thème du Silicon Day Cloud organisé le 13 décembre en direct sur Silicon.fr.

Dans le grand mouvement d’adoption du Cloud qui se dessine depuis une décennie au sein des entreprises, le choix du multicloud s’est imposé parmi les DSI.

Pour une grande majorité d’entre eux, le principal bémol à ce choix est la difficulté d’opérer une gestion simplifiée de ces infrastructures qui utilisent différents outils, tableaux de bord et configurations. Les problématiques de sécurité, d’intégration de données et les coûts sont les freins les plus souvent cités.

Multicloud : pourquoi adopter ce choix ?

Dans le cadre de notre deuxième édition du Silicon Day Cloud, Guillaume Rince – CTO de la MAIF- et Adeline Vilette – Cloud architect leader de Decathlon – viendront livrer leur retour d’expérience et expliquer l’organisation mise en place pour gérer ce nouveau modèle d’infrastructure.

Car si la répartition de charges de travail sur différents clouds, publics et privés, présente des avantages, notamment pour maximiser la disponibilité et la fiabilité applicatives, une approche multicloud peut aussi devenir un casse-tête à gérer.

Ce choix implique aussi une nouvelle approche de la maitrise et du contrôle des coûts. L’approche FinOps permet aux entreprises de maîtriser et d’optimiser leurs dépenses mais aussi s’orienter vers plus de sobriété numérique.

Comment SoLocal a mise en place une organisation « Finops-centric »

Contraction des termes finances et opérations, le FinOps regroupe l’ensemble des techniques qu’une entreprise déploie pour piloter sa dépense de services informatiques. Si on peut, d’une certaine manière, appliquer le modèle à des ressources on-premise, celui-ci n’a véritablement de sens que dans le cloud, qu’il s’agisse de calculer les coûts des ressources IaaS ou PaaS.

Arnaud Poulain, responsable Finops, viendra expliquer le rôle de son département mise en place au sein de SoLocal. » Au quotidien, l’équipe composée de cinq personnes tient un rôle hybride avec des collaborateurs ingénieurs et d’autres responsables finance/admin. Elle analyse les achats et challenge les équipes et la gestion contractuelle de toute la direction technique. Nos interlocuteurs sont contrôleurs de gestion, RSSI, responsables d’achats ou encore DPO. » explique-t-il.

Multicloud et cloud de confiance

L’accélération de l’adoption du Cloud se déroule dans un contexte géopolitique sous tension. Et la question de la souveraineté technologique a refait surface à l’occasion de la loi US d’extraterritorialité baptisé Cloud Act.

De cette situation ont émergé les notions de « cloud souverain » et de « cloud de confiance » , dont les définitions varient selon la nature des interlocuteurs, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs.

Comment appréhender ces notions de confiance et de souveraineté ? Comment intégrer cette dimension dans une stratégie multicloud ?

Sacha Lukic, le DSI de l’Apave, viendra expliquer sa démarche, soutenu par les retours d’expérience de Seifeddine Mansri, directeur de l’activité Cloud au sein de SFEIR et Michel Juvin, expert en cybersécurité.

La gouvernance du multicloud impose de se poser de bonnes questions sur chacun des volets économiques, techniques et contractuels.

Quels sont les talents et les critères à associer pour migrer vers le cloud au niveau IaaS, PaaS et SaaS ? Comment former l’équipe idéale pour réussir sa stratégie cloud dans son environnement ?

