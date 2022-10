{ Manager IT 2022 } – Sophie Viger (Ecole 42) et Céline Stenger (Fnac-Darty) sur le podium

A l’issue du vote des lecteurs de Silicon, Sophie Viger (Ecole 42) et Céline Stenger (Fnac-Darty) ont obtenu respectivement le prix ARGENT et le prix BRONZE pour l’élection du MANAGER IT 2022.

Dans le cadre de la cérémonie de remise du prix Manager IT 2022 organisée par Silicon, Sophie Viger, directrice générale de Ecole 42 et Céline Stenger, Directrice Stratégie et Gouvernance IT chez Fnac Darty, figurent sur le podium au côté du lauréat David Guillot de Suduiraut – Directeur de la transformation et des technologies de AXA France.

Directrice générale de 42 depuis 2018, Sophie Viger a multiplié les ouvertures d’école en France et à l’extérieur de l’Hexagone. « Selon les pays, nous travaillons avec des philanthropes, comme au Japon et aux Pays-Bas ; avec des fondations comme en Espagne et en Allemagne ; avec des universités comme en Italie ou des entreprises comme en Belgique » précise-t-elle.

Découvrez son questionnaire de Proust :

Directrice gouvernance IT et transformation digitale & e-commerce depuis septembre 2019, Céline Stenger gère le développement des projets, le contrôle de gestion, le Software Asset Management, l’urbanisation des SI, le Green IT mais aussi la Cybersécurité et même de la communication IT.

« C’est un peu une fonction régalienne au service des autres équipes qui donne certaines guidelines à respecter. De l’atterrissage budgétaire à la compliance logicielle il faut trouver les solutions pour que ce soit parfait » explique-t-elle.



Découvrez son questionnaire de Proust :