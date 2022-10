Silicon Data Awards 2022 : découvrez les 9 lauréats

A l’occasion du Silicon Day Data et de la remise du prix Manager IT 2022, la rédaction de Silicon a révélé les 9 lauréats des Silicon Data Awards 2022.

Voici le palmarès du Grand Prix des Silicon Data Awards 2022 .

Catégorie Dataviz >> Report One avec Absys Cyborg

Le projet récompensé :

Pour accompagner sa forte croissance et se donner les moyens de se développer rapidement, notre client a pris la décision de se doter d’une solution d’analyse de ses données et de pilotage de ses indicateurs clés de performance.

En quête d’une offre de datavisualisation simple d’utilisation et d’administration, déployable dans un budget raisonnable et dans un délai de 6 mois maximum, notre client a choisi MyReport de Report One, une solution innovante en termes de technologie et couvrant l’ensemble du spectre du projet, depuis l’alimentation des données jusqu’à la restitution des indicateurs.

Au choix du logiciel s’est greffé celui du prestataire Absys Cyborg.

La méthodologie retenue reposait sur l’itération. Les équipes projet ont eu recours au Design Thinking pour les ateliers de maquettages. La combinaison de ces deux approches a permis de prioriser la souplesse et de respecter les délais, tout en personnalisant la solution pour qu’elle réponde aux attentes de notre client et favorise l’autonomie des équipes.

Ce projet a rencontré un franc succès. Le budget et le timing ont été respectés. L’outil a été adopté par l’ensemble des équipes métiers et a généré des retours sur investissement. Aujourd’hui notre client bénéficie d’une solution évolutive qui l’accompagne tout au long de sa croissance.

Catégorie IA >> Terroirs Vignerons de Champagne

Le projet récompensé :

Le projet « PREDIVENTE » marque le tournant de Terroirs et Vignerons de Champagne vers

l’utilisation de l’intelligence artificielle et la valorisation des données.

C’est de la réussite et de l’impact de ce projet dont dépendra la poursuite de l’exploitation poussée de la données au sein de la coopérative. Notre proposition de valeur offre des retombées multiples et touchent plusieurs services (ADV, production, RSE…), mais elle nécessite une restructuration de la supply chain.

En effet, c’est ici que réside l’intérêt de la première brique constitutive de la solution : la

segmentation des articles par IA. Elle permet d’introduire le supply chain mixed (gestion de la

supply chain à la commande et à la prévision), et parallèlement de redéfinir les accords sur les

délais de mise à disposition de la marchandise en fonction de ces nouvelles catégories d’articles.

C’est grâce à cette différenciation des délais que la production pourra établir un planning plus précis et plus souple tout en favorisant la diminution de la pression exercée sur ses équipes.

Ainsi les responsabilités sont redéfinies et spécifiées par services, et les commerciaux libérés de l’exercice de prévision sur une grande partie des références articles. Nous avons estimé que 100 jours hommes annuel seront dégagés au profit de la relation client soit 2 à 3 % de l’équivalent en CA.

Cette nouvelle segmentation offre aussi de nouvelles opportunités au service ADV qui pourra mettre en place de nouveaux indicateurs de performance comme l’OTIF (on time in ful), qui mesure qualité de service rendu, afin d’identifier les axes d’améliorations de service pertinents selon les catégories d’articles.

Catégorie Innovation >> Kalray

Le projet récompensé :

Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L’offre comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d’une technologie unique, des cartes d’accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d’améliorer l’efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels quel’IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l’Edge Computing, l’automobile, et biens d’autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance.

Catégorie Sécurité >> Splunk avec Carrefour

Le projet récompensé :

Dans les grandes surfaces d’aujourd’hui, les consommateurs attendent une expérience multicanale. Carrefour, huitième au classement mondial de son secteur, possède des hypermarchés en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Le groupe sait que les clients attendent la même simplicité en ligne qu’en magasin, que ce soit sur l’application mobile ou pour la livraison en « click and collect ».

Pour améliorer l’expérience client sur ses canaux d’achat en ligne, Carrefour a adopté une stratégie de digitalisation qui tire parti des services basés sur le cloud. Avec la plateforme Splunk Cloud, Carrefour possède désormais l’agilité nécessaire pour développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

La plateforme Splunk Cloud simplifie également la sécurité pour protéger les clients. Grâce aux informations en temps réel fournies par Splunk, Carrefour réagit désormais trois fois plus rapidement aux menaces de sécurité et prend des décisions plus judicieuses pour prévenir les incidents.

Carrefour a des projets ambitieux pour l’avenir : tripler ses ventes en ligne pour atteindre 10 milliards € (10,45 milliards $ ) d’ici 2026, et à se développer à l’échelle mondiale.

Parce qu’elle est capable d’évoluer facilement pour s’adapter à un SOC mondial couvrant plusieurs pays et de gérer des quantités croissantes de données et de logs issus de nouveaux pays et marchés, la plateforme Splunk Cloud donne à Carrefour les éclairages et l’agilité dont le groupe a besoin pour maintenir une base sécurisée sur laquelle construire un avenir innovant.

Catégorie Sécurité >> Delphix avec CNP Assurances

Le projet récompensé :

Comment CNP Assurances protège ses données sensibles à travers ces 3 cas d’usage ? Développement des applications, compliance RGPD dans la donnée de production et migration de

données.

La DSI de CNP Assurances souhaitait définir une stratégie de sécurité unique pour son patrimoine de données, quel que soit l’endroit où les données sont utilisées.

La solution construite couvre de multiples cas d’usage, tels que les données pour le Data Analyst, DWH et les rapports, la correction d’un bug pour réduire le temps moyen de restauration du service (MTTR) et la migration et modernisation technologique.

Delphix représente pour CNP ASSURANCES un faible investissement eut égard de la facilité d’utilisation une fois le socle posé et la technologie maitrisée.

Catégorie Transformation > Disneyland Paris

Le projet récompensé :

En 18 mois, Disneyland Paris a fondamentalement transformé la façon d’utiliser la Donnée.

Nous avons embarqué chacune des entités et les RH pour former, sensibiliser et identifier des cas d’usages concrets. Une approche pointue qui a immédiatement vue un très fort taux d’engagement et de réussite grâce à notre stratégie basée sur 4 axes :

> L’Humain : Comment aller plus loin dans son usage pour prendre des décisions éclairées ? Ces questions ont été traitées avec une conduite du changement et une stratégie de self-service.

> Gouvernance : Déployée avec succès, la gouvernance s’articule autour d’une organisation puissante impliquant Directeurs et VPs, d’un réseau de Data Stewards au sein de chaque entité et de nouveaux outils.

> Innovation : Les équipes gagnant en maturité, l’accompagnement sur des modèles toujours plus poussés repose essentiellement sur du Machine Learning.

> Technologie : Déployée en 6 mois et basée sur le Cloud AWS, cette Data Platform nous permet d’intégrer quotidiennement plus de 25 sources de données, de les nettoyer et de les enrichir puis de les mettre à disposition des équipes métiers.

Les Prix du jury

Chaque lauréat de sa catégorie a disposé de 20 minutes pour présenter son projet. A l’issue de ces présentations, le jury a choisi de récompenser les projets suivants.

Silicon Data Award OR > Terroirs Vignerons de Champagne



Silicon Data Award ARGENT > Disneyland Paris

Silicon Data Award BRONZE > Kalray



Le jury des Silicon Data Awards 2022

> Sélim-Alexandre Arrad – Délégué à la Protection des Données – Ville et Eurométropole de Strasbourg

> Samuel Baroukh – Head of Marketing & eBusiness – Nestlé France

> Clément Bohic – Journaliste – Silicon

> Jean-Denis Garo – Administrateur du CMIT et Head of Product Marketing d’Odigo – CMIT

> Bruno Lefevre – Cybersecurity Manager

> Philippe Leroy – Rédacteur en chef – Silicon

> Matthieu Olivier – Directeur Data Groupe – La Banque Postale

> Jonathan Petit – Data-Science Solution Lead – Avanade France

> Jérôme Rigourd – Directeur de la Performance Digitale – Union des Marques

> Fanjuan Shi – Group Head of Data Strategy and Value Office – LVMH

> Antoine Tran – JO.E insight and analytics Lead – The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson