Science & Vie lance son Incubateur

Science &Vie, marque média leader de la presse scientifique francophone, vient soutenir les porteurs-teuses de projet d’entreprise innovante avec la création de son propre Incubateur.

La marque média prend l’initiative dans une dynamique commune avec sa déclinaison Science &Vie Junior qui développe depuis 35 ans une relation de proximité avec de nombreux jeunes inventeurs-trices, souvent futurs ingénieurs-res et/ou porteurs-teuses de projets, à travers son concours « Innovez ».

Lancé en partenariat avec l’INPI, l’accélérateur de startup 50partners, et les rédactions des médias les Numériques et Silicon (NetMedia group), l’Incubateur Science &Vie s’installe sur 500 m2 de surface de coworking en proposant aux créateurs :

· Un espace de travail gracieux durant 6 mois aux 24 premiers dossiers candidats retenus ;

· Une médiatisation exceptionnelle de leur projet via la proximité immédiate avec les rédactions de Science &Vie, de l’ensemble des médias du groupe Reworld Media et des médias partenaires ;

· L’accès à un réseau d’experts partenaires pour un coaching sur des questions déterminantes telles que la propriété intellectuelle ou le financement.

>> Date limite de dépôt des candidatures : 1er septembre 2024

Les candidats sont invités à envoyer leur pitch deck par mail à incubateursv@reworldmedia.com

>> Délibération et sélection des dossiers par un jury d’experts

Pascal Chevalier, Président de Reworld Media, Jérôme Masurel, CEO de 50Partners, Danièle McCaffrey et Thomas Cavaillé Fol, rédacteurs en chef de respectivement Science & vie Junior et Science &Vie, Philippe Leroy, rédacteur en chef de Silicon, Olivier Bonnet, rédacteur en chef des Numériques

>> Accueil de la 1ère Promotion : 1er octobre 2024

Rendez-vous dans les locaux de Reworld Media situés 40 Av. Aristide Briand, 92220 Bagneux

Karine Zagaroli, Directrice des rédactions et diversification, groupe Reworld Media, précise : « L’idée a jailli en côtoyant tant d’alumni, d’ingénieurs et de créateurs lors de la dernière remise des Trophées Innovez. Nous avons les capacités d’accueil, ouvrons la voie vers une expertise et puissance média unique, sans compter le large réseau de notre groupe dans le monde de l’entrepreneuriat… La question a été vite vue ! Science &Vie est résolument ancrée dans l’innovation ; c’est un vrai plaisir d’accompagner des créateurs de Science &Vie est résolument ancrée dans l’innovation ; c’est un vrai plaisir d’accompagner des créateurs de projets, nous espérons les accueillir nombreux dès cette 1ère promotion 2024 ».