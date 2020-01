Marché IT : un levier dans la 5G à défaut de Windows 11 ?

L’avenir du marché des PC est d’autant plus incertain qu’il n’y aura pas de Windows 11.

Gartner dresse ce constat en toile de fond à ses dernières estimations sur l’évolution des ventes mondiales de terminaux informatiques.

Exit, donc, les cycles de renouvellement dictés par la fin de vie de systèmes d’exploitation Microsoft, affirme le cabinet américain.

Le dernier de ces cycles a culminé en 2019, avec en point de mire l’arrêt de la prise en charge de Windows 7.

Les ventes s’en sont ressenties : elles ont progressé, après sept ans de baisse.

Cette hausse ne se poursuivra cependant pas en 2020, d’après Gartner.

À 250,807 millions d’unités, le volume de PC vendus diminuera de 4 % par rapport à 2019.

La dynamique restera négative en 2021 (- 1,6 %) comme en 2022 (- 2 %).

Tablettes incluses, le marché suivra une trajectoire similaire : environ – 4 % entre 2019 et 2020 ; – 2,2 % en 2021 ; – 1,8 % en 2022.

Sur le volet des téléphones mobiles, Gartner anticipe un cycle de renouvellement – essentiellement en Asie – à la faveur du déploiement de la 5G.

Après avoir reculé de 2 % entre 2018 et 2019, les ventes croîtraient de 1,7 % en 2020. À environ 1,777 milliard d’unités, elles représenteraient, en volume, 82 % du marché des terminaux informatiques.

Comme pour les PC, l’embellie ne durerait pas : – 0,3 % en 2021, puis – 0,9 % en 2022.

IDC a dernièrement émis des prévisions comparables sur l’évolution du marché IT. Tout en corrélant la baisse des ventes au développement du cloud et de l’IoT.

Sa conclusion sur le segment des PC : les constructeurs devront parvenir à imposer graduellement des prix plus élevés. Les ordinateurs destinés au jeu vidéo et à la création constitueront des leviers, au même titre que les appareils dotés d’une connectivité cellulaire.

Photo d’illustration © Indypendenz – Shutterstock.com

