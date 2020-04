Marché PC : le Covid-19 touche inégalement les constructeurs

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La crise Covid-19, occasion manquée pour les vendeurs de PC ?

Canalys ne l’affirme pas, mais ses statistiques pour le 1er trimestre 2020 le connotent. Elles font état d’une nette progression de la demande… mais d’une diminution des volumes de livraisons.

À 53,682 millions d’unités, le compteur est en recul de 8 % par rapport à la même période en 2019. Un déclin sans égal depuis quatre ans dans les relevés de Canalys.

Lenovo reste en tête du classement des constructeurs, avec 12,83 millions de PC livrés (- 4,4 % d’une année sur l’autre), soit 23,9 % du marché.

Le groupe chinois devance HP (-13,8 %, à 11,701 millions de PC)… et Dell, qui se distingue par sa progression (+1,1 %, à 10,496 millions de PC). Apple enregistre une baisse notable de ses livraisons (-21 %, à 6 millions d’unités), tout comme Acer (3,125 millions, soit -12,6 %).

Canalys ne définit pas ce qu’il entend par « livraisons ».

Chez Gartner, le terme englobe les PC acheminés jusqu’au channel, sans précisions quant à son étendue.

Du côté d’IDC, on ajoute au channel les utilisateurs finaux. Cela se traduit par une estimation à 53,238 millions de PC, soit -9,8 % sur un an. Aux États-Unis, il faut remonter plus d’une décennie en arrière pour trouver trace de volumes de livraisons aussi bas.

Là où tout a commencé

Comme Canalys, IDC anticipe des temps difficiles pour l’industrie du PC, dans un contexte de récession qui engendrera une réduction des dépenses doublée d’une réorientation des budgets. Sur le long terme néanmoins, les leçons tirées de l’épisode actuel pourraient se révéler bénéfiques.

Pour les principaux constructeurs, les volumes de livraisons que communique IDC sont quasiment les mêmes que ceux qu’annonce Canalys. Sauf pour Apple, retrogradé au 5e rang avec 3,092 millions de machines (-20,7 %). Lenovo conserve les rênes, avec des livraisons en croissance dans toutes les régions géographiques à l’exception de l’Asie-Pacifique, premier foyer de la pandémie.

Gartner aussi met en lumière ses chiffres en Asie-Pacifique. Et pour cause : jamais, dans ses statistiques, le cabinet américain n’avait noté une baisse aussi forte des livraisons de PC : 27,1 % sur un an. Un pic est atteint en Chine, à près de -40 % sur le segment desktop.

Chromebooks exclus (IDC, au contraire, les prend en compte), le compteur mondial en est à 51,637 millions d’unités, soit -12,3 %. Un déclin sans précédent depuis 2013.

L’Asie-Pacifique s’impose comme la seule zone où Dell n’enregistre pas, d’après Gartner, de progression de ses livraisons. Le groupe texan double en revanche HP aux États-Unis.