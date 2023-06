PC & tablettes : vers l’embellie en 2024 ?

Les ventes en volume d’ordinateurs personnels et de tablettes devraient repartir à la hausse en 2024, après une année 2023 attendue en baisse, a relevé IDC.

La société d’études de marché prévoit désormais que les ventes en volume reculent de -15,2% (à 384,8 millions d’unités) en 2023, soit plus encore que l’année précédente (-12%).

Cependant, les analystes anticipent que la dynamique soit relancée en 2024, avec plus de 403 millions de terminaux vendus au cours de l’année.

Par la suite, avec une croissance annuelle moyenne attendue à +2,5%, les volumes livrés auprès de revendeurs et de clients finaux atteindraient 425 millions d’unités d’ici la fin de 2027.

Retour à la croissance des PC et tablettes grâce au B2B ?

Comment expliquer la révision des perspectives ?

« L’économie mondiale reste incertaine, le grand public réduit ses dépenses et les acheteurs en entreprise retardent leurs achats », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable de recherche chez IDC Mobility et Consumer Device Trackers.

« La demande des particuliers risque de s’essoufler à mesure qu’ils reviennent à des habitudes [passées] lorsque le PC n’était pas au centre de leurs attentes numériques au quotidien. En revanche, les achats B2B devraient augmenter en 2024 et aider le marché PC à croître au-delà des niveaux pré-pandémiques », a-t-il ajouté.

La fin de vie de Windows 10 et la montée en puissance de Windows 11 stimuleraient les renouvellements d’ordinateurs et postes de travail en 2024 et au-delà. Le secteur éducatif, de son côté, se tournerait davantage vers des Chromebooks sous ChromeOS et des tablettes sous Android.

