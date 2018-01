Meltdown et Spectre : deux failles processeurs qui agitent le bocal de la sécurité IT

Comment se retrouver entre les failles Meltdown et Spectre qui affectent la famille des processeurs et qui constituent autant de risques d’exploitation par des pirates ?

Pour la première vulnérabilité, le leader mondial des puces Intel est affecté en particulier. Mais, dans le cas de la seconde, ses homologues AMD ou ARM doivent aussi se montrer vigilants.

Au-delà du cercle des fournisseurs de puces, des écosystèmes de composants ou services logicielles (systèmes d’exploitation, plateformes Cloud…) et une vaste gamme de terminaux (du PC au smartphone) sont concernés.

Les premières alertes qui ont remonté en début de semaine ne montraient qu’une vue partiale des problèmes rencontrés. Et certains acteurs commencent à prendre des mesures de manière isolée pour contrer la menace, sans véritable synchronisation.

Sur son site Internet, Daniel Miessler, spécialiste américain des questions de sécurité et de technologie, a résumé de manière efficace les différentes perspectives entre Meltdown et Spectre.

Un tableau synthétique réunissant des indicateurs comme les architectures processeurs concernés, les méthodes potentielles d’exploitation, l’impact et les actions de protection esquissées.

My summary of the Meltdown / Spectre situation for those who cannot (or don’t have time to) read the papers.https://t.co/Xt2n9KND3D #infosec

— ᴅᴀɴɪᴇʟ ᴍɪᴇssʟᴇʀ (@DanielMiessler) 4 janvier 2018