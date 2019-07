Messagerie : Teams a-t-il dépassé Slack ?

Plus de 13 millions de personnes utilisent au quotidien l’application Teams de Microsoft pour discuter en ligne, organiser des réunions et collaborer sur des documents.

C’est ce qu’avance Microsoft, qui rapporte que la croissance de son application est en forte hausse, et qu’il a désormais dépassé Slack sur le marché des messageries collaboratives.

Il est toutefois difficile de comparer puisque les derniers chiffres officiels de Slack datent de janvier 2019, et à l’époque, Slack revendiquait dix millions d’utilisateurs réguliers.

#MicrosoftTeams has 13 million daily active users and counting! With availability in 53 languages across 181 markets, Teams is powering teamwork around the world. https://t.co/pLUHb6Zly8 pic.twitter.com/X680HqZGSv

— Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) 13 juillet 2019