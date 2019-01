Slack revendique 10 millions d’utilisateurs actifs

Engagé dans une course poursuite avec Teams de Microsoft, Slack poursuit sa croissance et revendique sa présence dans plus de 150 pays.

Bientôt 5 ans et plus de 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens revendiqués dans plus de 150 pays pour Slack. Pour la première fois, la solution de travail collaboratif annonce le nombre de ses clients payants ( versus le nombre d’équipes payantes ), et ils sont 85 000, soit une augmentation de 50 % sur un an.

Lancée début 2017, sa version dédiée aux grandes entreprises a semble-t-il rencontrée son marché puisque Slack revendique 65 des 100 entreprises du Fortune 100 parmi ses clients.

Japon, deuxième marché

La moitié des utilisateurs actifs sont situés hors des Etats-Unis avec le Japon comme deuxième marché mondial.

Au fil des années, Slack a multiplié les accords d’intégration avec divers acteurs comme Workday,

Dropbox ou encore Atlassian.

A la faveur de sa dernière levée de fonds de 427 millions de dollars en échange d’actions de série H menée par Dragoneer Investment Group et General Atlantic, Slack est valorisée à plus de 7 milliards de dollars.

Au total, la scale-up a levé 1,27 milliards de dollars de fonds au gré de huit tours de table.

Un rachat par Microsoft avait été évoqué en 2016, pour 8 milliards, sans avoir convaincu Satya Nadella et Bill Gates qui auraient refusé la transaction, préférant développer Teams.