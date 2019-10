Métiers du numérique : les créations d’emplois s’accélèrent

Le secteur des services informatiques et logiciels confirme son dynamisme. Syntec Numérique l’a souligné, en marge de la publication de statistiques publiques sur l’emploi.

« Les chiffres sont là pour le démontrer. Les opportunités d’emploi dans le numérique sont nombreuses au sein de nos entreprises », a déclaré Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique. L’organisation professionnelle qui défend les intérêts des ESN, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies.

Le secteur revendique plus de 510 000 emplois salariés, dont 34 000 créations nettes d’emplois l’an dernier. 2018 aura donc été la 9e année consécutive de croissance de l’emploi dans les services et technologies de l’information.

Ainsi, le rythme de croissance de l’emploi IT (+7,1%) a progressé plus vite que dans l’ensemble de secteur privé (+1,2%) en France.

Les emplois informatiques se concentrent dans quatre régions de France métropolitaine :

1. Île-de-France (50,7% de l’effectif salarié du secteur)

2. Auvergne-Rhône-Alpes (11%)

3. Occitanie (7,3%)

4. PACA (6,5%)

Quels profils sont ciblés ?

Les cadres et les moins de 30 ans constituent respectivement 72,4% et 25,8% des effectifs IT, selon des données Acoss exploitées par le cabinet BIPE.

Une tendance qui devrait se poursuivre puisque, selon l’Apec, les recruteurs recherchent avant tout des jeunes diplômés et des cadres ayant de 1 à 5 ans d’expérience professionnelle.

Pour quel salaire ? La rémunération annuelle brute moyenne est elle estimée à plus de 49 K€ dans le secteur IT (Insee exploitation des DADS).

La dynamique devrait se poursuivre. La plupart des entreprises du secteur recrutent en 2019. Et une sur deux prévoit d’augmenter ses effectifs à l’avenir.

(crédit photo © jirsak / Shutterstock)

