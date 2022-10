Microsoft 365 remplace (tout) Office

Microsoft 365, offre de productivité basée dans le cloud, prend le dessus. La marque Office, version web, app mobile et client Windows, prend sa retraite.

Ne l’appelez plus Office, mais Microsoft 365.

Certes, Microsoft a renommé dès 2017 Office 365 en Microsoft 365, sa plateforme logicielle de productivité basée dans le cloud.

Dorénavant, Microsoft 365 devient la marque phare qui remplace tout Office.

Le changement sera d’abord appliqué à Office.com, la version web de la suite de productivité. Il le sera ensuite pour l’application mobile et l’application pour PC sous Windows.

Entreprises, institutions ou particuliers, tous les utilisateurs sont concernés par ce changement.

La multinationale l’a fait savoir dans ses réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant Microsoft 365.

Icônes et identité graphique vont évoluer.

Office définitivement enterré ?

La bascule sera progressive.

Elle va débuter en novembre pour Office.com et en janvier 2023 pour les applications pour smartphones et ordinateurs personnels.

Les services et applications seront mis à jour automatiquement avec leurs nouveaux noms, icônes et identité graphique.

Après les mises à jour de la marque, les utilisateurs auront toujours accès aux mêmes applications groupées dans l’offre de productivité :

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive…

Les comptes utilisateurs, profils, abonnements ou fichiers existants seront maintenus.

Microsoft continuera également de fournir des services et applications via les plans Office 2021 et Office LTSC.

De quoi renforcer sa domination sur le marché et accélérer l’hybridation du travail ?

Selon le rapport « Work Trend Index » 2022 promu par l’éditeur, le labeur distant ne signifie pas nécessairement « toujours actif ». « Les milliards de signaux de productivité anonymisés à travers Microsoft 365 témoignent certes d’un travail flexible en action. A mesure que les employés l’intègre, toutefois, il est nécessaire de lutter contre l’épuisement numérique ».

Le groupe Microsoft lui-même a opté pour un retour au bureau couplé au mode « hybride ».

(crédit photo © WDnet Digital Creation Studio)