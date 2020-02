Microsoft impacté par le coronavirus sur sa division Windows

Le COVID-19 , couramment appelé coronavirus, va impacter les résultats de la division « Windows and personal computing » de Microsoft.

L’éditeur a annoncé qu’il ne s’attend pas à atteindre les prévisions du troisième trimestre pour ses activités orientées vers le grand public – qui comprend notamment les PC Surface, les devices mais aussi la console Xbox – mais assure que ses autres divisions ne seront pas impactées. (l’année fiscale de Microsoft se clôture en juillet, ndlr)

« Bien que nous constations une forte demande Windows conforme à nos attentes, la chaîne d’approvisionnement revient à ses activités normales à un rythme plus lent que prévu lors de notre appel de résultats du deuxième trimestre « , a indiqué la société dans un communiqué.

Microsoft avait prévu des revenus compris entre 10,75 et 11,15 milliards $ au second trimestre pour sa division « Windows and personal computing ». Aucun chiffrage sur la baisse de revenus attendue n’est annoncé.

L’alerte sur les résultats de Microsoft intervient après celle d’autres acteurs de l’IT, notamment Apple qui a déclaré ne pas être en mesure de répondre à ses prévisions de ventes pour le trimestre clos en mars.

En Europe, la manifestation la plus notable de l’impact du COVID-19 a été l’annulation du salon MWC 2020 de Barcelone, le rendez-vous mondial des acteurs des télécoms.

