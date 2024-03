Microsoft paie 650 millions $ à Inflection AI après avoir débauché son co-fondateur

Microsoft aurait payé à la société d’IA Inflection quelque 650 millions $ après avoir embauché les cofondateurs de cette start-up ainsi que la plupart de ses salariés.

Bien que les termes de l’accord n’aient pas été divulgués, The Information et Bloomberg ont rapporté que Microsoft paierait 620 millions $ pour des frais de licence non exclusifs de la technologie d’Inflection, ainsi que 30 millions $ pour garantir que la startup ne poursuivra pas Microsoft pour avoir débauché ses salariés.

Reid Hoffman, membre du conseil d’administration de Microsoft et co-fondateur d’Inflection avec Mustafa Suleyman et Karen Simonyan, a déclaré la semaine dernière dans un article de blog sur LinkedIn, propriété de Microsoft, que tous les investisseurs d’Inflection obtiendraient un « bon résultat », ajoutant qu’il anticipait un « bon potentiel de hausse future ».

Les investisseurs du premier cycle de financement de 225 millions $ reçoivent 1,5 fois leur investissement, tandis que ceux du dernier cycle de 1,3 milliard $ reçoivent 1,1 fois leur investissement, selon The Information.

De son côté, Inflection envisage de modifier sa stratégie en abandonnant la fourniture d’un assistant d’IA personnalisé appelé Pi – en concurrence directe avec OpenAI et d’autres – et d’aider à la place d’autres entreprises travaillant avec de grands modèles de langage (LLM).

Mustafa Suleyman va diriger l’activité IA de Microsoft

Les investisseurs d’Inflection comprennent des personnalités majeures du secteur telles que Bill Gates, l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, Dragoneer Investment Group et Nvidia, ainsi que la société de capital-risque de Reid Hoffman, Greylock.

Ces tactiques inhabituelles surviennent alors que les régulateurs enquêtent sur les investissements importants et les relations étroites de Microsoft avec OpenAI, et peuvent être conçues comme un moyen de donner à l’entreprise un plan de secours au cas où des restrictions seraient imposées à cet accord.

Il reste à voir si les régulateurs s’intéresseront à la frénésie d’embauche d’Inflection.

Microsoft a embauché la plupart des 70 employés d’Inflection ainsi que Mustafa Suleyman et Karen Simonyan. La startup, désormais beaucoup plus petite, cherche désormais à se débarrasser d’une partie de sa capacité de calcul inutile, selon Bloomberg.

Inflection conserve sa technologie exclusive et a déclaré dans un article de blog qu’elle était bien placée pour servir des entreprises comme Microsoft.

, Silicon UK