Microsoft renforce la sécurité d’Outlook pour les utilisateurs d’Office 365

Filtrage de sécurité, extension de l’espace de stockage, support Premium et bannissement de la publicité…Microsoft soigne les utilisateurs payants d’Outlook.com.

Microsoft vient d’étendre les fonctionnalités d’Outlook.com pour les clients Office 365 Famille (Home) et Office 365 Personal. Ces derniers bénéficient désormais d’une meilleure protection contre les malware et les campagnes de phishing, assure l’éditeur.

Selon Microsoft, le service de messagerie offre déjà un « filtrage robuste des spams et des virus » mais il s’enrichit de nouvelles composantes de sécurité comme l’analyse des pièces jointes et de vérification des liens glissés dans les courriels.

L’utilisateur qui clique sur un lien menant vers une page malveillante en sera alerté en temps réel. Des fonctionnalités déjà proposées par la plupart des antivirus.

50 Go de stockage

Au-delà des nouvelles fonctions de sécurité, le logiciel de messagerie s’étoffe de 50 Go d’espace de stockage par boîte e-mail, contre 15 Go précédemment.

Microsoft précise que tous les utilisateurs des versions d’Office 365 concernées dont la boîte dépasse les 12 Go bénéficieront automatiquement de 50 Go de stockage.

D’autre part, ils pourront désormais profiter du service de support Premium pour les aider à résoudre leurs problèmes par téléphone ou à travers le service proposé dans l’application.

Enfin, Outlook.com est désormais libéré de toute publicité. Mais à condition de payer. Rappelons que le coût d’abonnement annuel à Office 365 Famille s’élève à 99 euros et 69 euros pour la version Personnel.

Gmail privé de sécurité

Toutes les adresses e-mail propres aux services de Microsoft (outlook.com, hotmail.com, live.com et msn.com) bénéficient automatiquement des nouvelles fonctions.

En revanche, les comptes tiers rattachés, Gmail.com et Yahoo.com en premier lieu, ne bénéficieront pas des nouveaux filtres de sécurité.

Il faudra certainement des arguments plus séduisants pour convaincre les utilisateurs d’abandonner la messagerie de Google, le premier concurrent d’Outlook.

D’ailleurs, au fil des mois, Microsoft annonce qu’il enrichira son offre de nouvelles fonctionnalités premium « pour rendre l’expérience personnelle des e-mails et calendrier plus puissante, productive et sécurisée pour les abonnés Office 365 ». Attendons, donc.

Si les nouvelles fonctionnalités sont automatiquement activées auprès des comptes bénéficiaires depuis le 30 octobre, Microsoft précise que leur diffusion sur l’ensemble de la planète prendra un mois.

« Si vous ne les voyez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, elles sont en route », promet la firme de Redmond sur le blog d’Office.

