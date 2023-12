Mistral AI : 385 millions $ levés pour le champion français de l’IA générative

Mistral AI tient son rang de pépite nationale de l’IA générative avec une levée de fonds de 385 millions $ pour sa Série A, après les 105 millions € récoltés sur un tour d’amorçage au printemps dernier.

Quelle est désormais la valorisation de Mistral AI ? Impossible à dire puisqu’on connait pas la part de capital cédé aux nouveaux investisseurs. Cependant, l’agence Bloomberg estime sa nouvelle valeur à 2 milliards $ et révèle que les trois fondateurs, toujours majoritaires, ainsi que quelques investisseurs déjà présents comme les deux patrons de la licorne Alan et Cédric O, ancien secrétaire d’Etat chargé du Numérique, ont céder quelques actions dans l’opération.

Qui trouve-t-on désormais au capital de la pépite française ? Outre les fonds déjà présents Andreessen-Horowitz et LightSpeed Ventures, « cette levée intègre également la participation de plusieurs partenaires stratégiques dont Salesforce, BNP Paribas et CMA-CGM, et d’investisseurs de renommée mondiale incluant General Catalyst, Elad Gil, Emerson Collective et Conviction.

Plusieurs investisseurs déjà engagés aux côtés de Mistral AI confirment leur soutien à l’entreprise à cette occasion, parmi lesquels Bpifrance, La Famiglia, Eric Schmidt, New Wave, Motier Ventures et Sofina » indique un communiqué

Mistral AI a lancé son premier modèle ouvert : Mistral 7B

« En sept mois d’existence, nous avons remporté des succès majeurs, notamment à travers l’adoption massive de Mistral 7B, notre premier modèle, qui a révélé notre entreprise au grand public. La levée de fonds que nous annonçons aujourd’hui, combinée au lancement de notre plateforme et de notre nouveau modèle ouvert Mixtral 8x7B, marque une nouvelle étape majeure dans notre dynamique d’accélération. » commente Arthur Mensch, cofondateur et CEO de Mistral.

La start-up avait-elle besoin de fonds ou a-t-elle cédée à des avances qui ne peuvent se refuser ?

« Nous n’avions pas consommé tout l’argent levé en amorçage. Nous avons une énorme traction et nous avons démontré qu’on délivrait vite. Nous voulons accélérer notre ambition », explique Arthur Mensch aux Echos.