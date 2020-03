Oodrive pousse une dataroom pour l’échange de documents confidentiels

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le spécialiste français du Cloud Oodrive distribue la solution de data room de Drooms , une solution en mode cloud conçue pour le stockage et le partage d’informations commerciales confidentielles. L’accord avec la société allemande avait été annoncée en mai 2019.

» La data room dispose notamment d’un système d’indexation très clair, mais aussi d’un moteur de recherche intelligent, le Findings Manager, qui permet d’analyser de manière automatisée le contenu des documents et ainsi évaluer les opportunités et les risques potentiels d’une transaction. » explique Oodrive.

Consultable sur un ordinateur et téléchargeable sur tablette ou smartphone, la connexion à la data room s’effectue via un mot de passe sécurisé et l’authentification à plusieurs facteurs.

« Il est fondamental que les acteurs français et européens commencent à utiliser des solutions souveraines, d’autant plus lorsqu’il s’agit de la gestion leurs données sensibles. Surtout, ils doivent prendre conscience qu’il existe des alternatives crédibles aux acteurs américains, qui certes font beaucoup de bruit, mais proposent des produits bien moins avancés que les nôtres, soumis, de plus, au Patriot Act et CLOUD Act. » explique Edouard de Rémur, co-fondateur et Directeur Général d’Oodrive.

La data room s’adresse aux acteurs opérant sur des marchés particulièrement exposés à des procédures de « due diligence » : immobilier, corporate et finance, M&A ou biotechnologie avec des équipes d’assistance basées en France et en Allemagne. Elle est soumise au RGPD.