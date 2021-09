OptiNAND : une autre approche des disques hybrides

Sous la bannière OptiNAND, Western Digital associe flash et stockage magnétique pour accroître non seulement les performances, mais aussi la capacité des disques.

Au-delà des disques hybrides, que peut produire l’alliance du stockage magnétique et de la mémoire flash ? Chez Western Digital, l’une des réponses s’appelle OptiNAND. Actuellement en phase expérimentale, cette technologie influe à la fois sur les performances et la capacité. Elle a permis la conception d’un disque 3,5 pouces de 20 To sans avoir à utiliser l’enregistrement en bardeau (SMR).

Le gain de densité surfacique se fait par d’autres biais. Notamment en mettant sur le module NAND des informations traditionnellement stockées sur les plateaux. En particulier celles nécessaires pour éviter les interférences entre pistes.

Face à ce phénomène, le disque doit connaître autant que possible l’état des pistes – en plus des éventuelles irrégularités liées à la fabrication. À mesure que les disques gagnent en densité, le risque d’interférence augmente et il faut d’autant plus souvent rafraîchir cet état*. Problème : la capacité des caches DRAM actuels est insuffisante pour contenir toutes les informations. D’où des va-et-vient avec le disque ; et la latence que cela implique. OptiNAND apporte une réponse… tout en économisant un peu de place sur le disque.

Autre apport d’OptiNAND : davantage de sécurité lors des coupures d’alimentation. Si un tel événement se produit, le disque utilise l’énergie rotationnelle pour transférer vers la flash les données en cours d’écriture. Cela évite de perdre le contenu du cache.

* Avec OptiNAND, l’enregistrement des opérations d’écriture et les rafraîchissements se font au niveau des secteurs et non des pistes entières. Western Digital utilise le même actionneur que sur ses dernières générations de disques. Et, donc, e-PMR, sa version propriétaire de l’enregistrement perpendiculaire (PMR).

Photo d’illustration © Studio13lights – Adobe Stock