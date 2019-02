Orchestration de conteneurs : OVH lance une offre de Kubernetes managée

Pas de plateforme Cloud sans Kubernetes. Selon une étude récente de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), le leader des outils de gestion des conteneurs et est utilisé dans 83 % des cas dans le monde pour gérer les charges de travail conteneurisées, du développement à la production.

OVH s’appuie sur ce plébiscite des DSI pour justifier sa nouvelle offre : Managed Kubernetes Service.

Choisir les versions 1.11 ou 1.12 de Kubernetes

Testée en beta depuis octobre 2018 par certains clients, l’offre s’est enrichie de leur retour d’expérience entrainant plusieurs ajouts : un répartiteur de charge intégré nativement à Kubernetes, le choix de la politique de mise à jour de sécurité par le client ainsi que le choix entre les versions 1.11 et 1.12 de Kubernetes.

» OVH Managed Kubernetes Service reste ainsi fidèle aux standards de l’open source quand d’autres fournisseurs ont choisi d’en réaliser des adaptations conduisant à l’incompatibilité de certains outils. Cette offre est est entièrement compatible avec Kubernetes et propose, par exemple, d’utiliser la brique de gestion de droit originelle de Kubernetes (RBAC). » explique l’entreprise de Roubaix.

Par ailleurs, l’offre bénéficie de la tarification » Pay as you go » du cloud public d’OVH : » Les clients ne paieront que l’infrastructure de stockage (volume persistant) et de compute sur laquelle leurs conteneurs tourneront, au prix standard du Public Cloud OVH et selon le volume nécessaire. Ceux souhaitant utiliser Kubernetes et déployer leurs conteneurs sur OVH n’auront ainsi aucuns frais supplémentaires liés à son utilisation, la bande passante entrante comme sortante étant incluse. » détaille OVH.

Pour le lancement, Managed Kubernetes Service est disponible depuis le datacenter de Gravelines ( Hauts de France) et sera déployé dans les autres régions au cours des prochains mois.