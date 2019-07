Outlook : nouvelles fonctions de collaboration pour la version en ligne

Après huit mois de test, la version « on the web » d’Outlook arrive fin juillet. Voici les principales nouveautés.

D’abord, il y a les Catégories, nouvelle façon d’identifier et ranger les emails. C’est exactement le même principe que les étiquettes (tags), et ce sont des mots-clés qui facilitent le classement et la recherche.

Dans le même esprit, on note l’arrivée des Favoris pour rapidement accéder à un contact, un dossier ou un groupe. Ça rappelle la fonction Libellé sur Gmail, et la bonne nouvelle, c’est que c’est automatiquement synchronisé avec la version mobile.

Emprunté aussi à Gmail, la fenêtre de création d’un message qui peut être réduite ou agrandie, et ainsi rester ainsi accessible même si on consulte ou écrit d’autres messages. C’est un peu le même principe que les onglets dans un navigateur, mais ça vient se cacher dans le bas de la fenêtre.

Sur le plan visuel, et c’est la grande mode sur mobile et desktop, voici le mode sombre dans Outlook. Plus ludique, les emojis et les GIF sont désormais directement intégrés à Outlook.

Au niveau collaboratif, on peut maintenant effectuer des recherches dans plusieurs calendriers, qu’il s’agisse d’un mot-clé d’un lieu ou d’une personne.

La création d’une réunion est maintenant plus facile. En un clic, depuis le calendrier, on affiche le formulaire de composition rapide pour inviter des collègues, trouver une salle et même afficher les horaires et les jours disponibles.

Parmi les options directement disponibles, on peut choisir entre une réunion Skype ou Teams.

Ensuite, les réponses des participants à une réunion sont plus faciles à identifier, et on peut même regrouper les participants selon leurs réponses.

Enfin, lorsque vous marquez un email reçu, Outlook le considère comme une « tâche à effectuer », et il l’intègre dans votre ToDo-List.