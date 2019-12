Cloud et IA : Outscale accélère Brainattic, Denver Technologies et Lion-up

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Après bien d’autres jeunes pousses, Brainattic, Denver Technologies et Lion-up ont à leur tour rejoint le programme d’accélération de start-up Outscale for Entrepreneurs.

Le programme leur donne accès, trois mois durant, aux capacités de calcul et aux ressources cloud fournies par 3DS OUTSCALE, la filiale de services cloud d’infrastructure détenue majoritairement par Dassault Systèmes. Le groupe ne prend pas de participation dans le capital des sociétés concernées, mais leur fournit des conseils d’experts et des formations.

« À l’heure où l’on s’interroge sur des champions technologiques de l’IA en Europe, Outscale for Entrepreneurs permet à ces startups de passer sur un cloud industriel offrant sécurité et performance », a déclaré David Chassan, directeur communication de 3DS OUTSCALE. L’objectif étant de soutenir le passage à l’échelle industrielle des innovations soutenues.

Brainattic, Denver Technologies, Lion-up

Jeune pousse parisienne, Brainattic a développé un moteur de recommandation basé sur l’apprentissage profond (deep learning). L’entreprise cible les acteurs du e-commerce et les annonceurs qui cherchent à optimiser/personnaliser l’expérience d’acheteurs en ligne.

« Nous utilisons le cloud pour fournir notre service d’intelligence artificielle distant via des API » et « modérer l’usage d’une capacité de calcul en fonction des pics d’activité », a expliqué David Amara, fondateur et CEO de Brainattic. L’entreprise teste également le deploiement en production de ses interfaces de programmation en s’appuyant sur 3DS OUTSCALE.

Denver Technologies, de son côté, est basée à Londres. La société a développé une technologie de collecte et d’analyse en temps réel de données issues d’un réseau de capteurs répartis dans des zones urbaines.

Ce réseau de capteurs exploite l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Les capteurs peuvent être connectés à n’importe quel service via les API de Denver Technologies. « Le cloud nous permet d’augmenter notre puissance de calcul et ainsi de rendre nos algorithmes plus performants », a souligné Martin-Zack Mekkaoui, CEO de Denver Technologies.

Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) basée à Strasbourg, Lion-up met en relation porteurs de projets (créateurs d’entreprises, responsables de projets…) et offreurs de solutions (fournisseurs, experts…) via une plateforme « d’intelligence collective augmentée par l’IA ». Les données échangées sont hébergées en France chez Dassault Systèmes Outscale

Pour David Leblanc, dirigeant fondateur de Lion-up, le programme Outscale for Entrepreneurs permet de gagner en visbilité auprès de l’écosystème 3DS OUTSCALE et de bénéficier d’un mentorat « de qualité » pour « être en cohérence avec nos ambitions ».

(crédit photo © Outscale)