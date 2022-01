Patch Tuesday : Microsoft s’y reprend à deux fois

Faites-vous face à des échecs de connexion VPN ? À des VM qui ne se lancent pas ? À des serveurs qui redémarrent inopinément ? C’est peut-être une conséquence du dernier Patch Tuesday. Ces problèmes se sont en tout cas manifestés chez certains après la mise à jour.

Dans l’absolu, on peut supprimer ces updates (KB5009624, KB5009566, KB5009557, KB5009555, KB5009543)… au prix d’un abaissement du niveau de sécurité.

On préférera, si possible, installer les correctifs que Microsoft vient de mettre à disposition. Deux d’entre eux sont disponibles uniquement sur l’Update Catalog : KB5010794 (pour Windows 8.1 et Windows Server 2012) et KB5010797 (Windows Server 2012). Ils résolvent les éléments suivants :

– VM Hyper-V qui ne démarrent pas sur les serveurs UEFI

– Échec de certaines opérations de modification d’attributs AD

– Reboot de serveurs

Les autres correctifs sont aussi accessibles via Windows Update, dans la catégorie des mises à jour optionnelles. Ceux destinés à Windows Server 2022 (KB5010796) et à Windows Server 2016 / Windows 10 1607 (KB5010790) sont les plus « chargés ». Ils corrigent les problèmes de reboot de serveurs et de modifications Active Directory, ainsi que :

– De possibles échecs des connexions VPN L2TP et IPSEC

– Une mauvaise gestion des supports amovibles formatés en ReFS (montage impossible ou forcé en mode RAW)

Pour ce qui est des autres correctifs :

– KB5010795 (Windows 11 21H1) et KB5010789 (Windows 10 1507) éliminent officiellement les soucis VPN et ReFS

– KB5010793 (Windows 10 21H2, 21H1, 20H2 et Windows Server 20H2) : VPN et redémarrage de serveurs

– KB5010792 (Windows 10 1909 et Windows Server 1909) : VPN

– KB5010798 (Windows 7 SP1) et KB5010799 (Windows Server 2008 SP2) : LDAP et redémarrage de serveurs

Photo d’illustration © Beboy – Fotolia