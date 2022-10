PC et Mac : le repli se confirme, sauf pour Apple

Le ralentissement de la demande de PC se confirme, relève IDC.

Selon des données préliminaires livrées par la société d’études, 74,3 millions de PC « traditionnels » ont été écoulés sur les segments entreprise et grand public de juillet à septembre 2022. Un volume en baisse de 15% en glissement annuel.

Il s’agit du troisième trimestre consécutif de recul des ventes mondiales d’ordinateurs personnels, après deux ans de croissance portée par le travail et l’enseignement à distance.

La situation n’est pas critique pour autant.

En outre, malgré la baisse constatée au troisième trimestre, les ventes en volume restent encore supérieures au niveau relevé avant la crise sanitaire mondiale de 2020.

Quels vendeurs s’en sortent le mieux désormais ?

Lenovo domine, Apple croît

Du côté des principaux fournisseurs du marché, on tente d’adapter l’activité à la pression inflationniste et aux tensions géopolitiques, avec des fortunes diverses.

Malgré le repli marqué de leurs ventes en volume, Lenovo, HP et Dell occupent toujours les trois premières marches du podium des vendeurs. Toutefois, seul le concepteur du Mac, Apple, peut se targuer d’une augmentation marquée de ses ventes (+40,2% au T3 2022 par rapport au T3 2021).

De sucroît, le marché est orienté vers le haut de gamme.

« Les pénuries survenues au cours des dernières années ont entraîné une évolution de produits vers le premium. La tendance, combinée à la hausse des coûts des composants et de la logistique, a fait grimper le prix de vente moyen (ASP) durant cinq trimestres consécutifs. Il a atteint 910 $ au T1 2022, soit le plus haut niveau depuis 2004 », a déclaré Linn Huang, vice-président de recherche terminaux et écrans chez IDC.

Le prix de vente moyen a reculé depuis, mais il pourrait repartir à la hausse d’ici la fin d’année.

Globalement, enfin, IDC anticipe une reprise économique lente et un renouvellement progressif des postes de travail dans les entreprises.

(crédit photo : M. Umer Idrisi | Pixabay)