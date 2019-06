Personal Vault : un coffre-fort virtuel sur OneDrive

Microsoft muscle la sécurité sur sa plateforme cloud OneDrive.

Il s’agit d’un espace sécurisé nommé OneDrive Personal Vault sur lequel les fichiers et dossiers stockés peuvent être protégés par un accès par code PIN, empreinte digitale, reconnaissance faciale, authentification à deux facteurs ou Microsoft Authenticator.

.@OneDrive Personal Vault will bring added security to your most important files. We’re also increasing the OneDrive standalone storage plan from 50 GB to 100 GB at no additional charge. Learn more: https://t.co/9deJit6jr7

— Microsoft 365 news (@MSFT365news) 25 juin 2019