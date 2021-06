Big data : quand la pression monte entre équipes data et métiers

La pression monte chez les équipes data appelées à répondre à l’accélération de la demande des directions métiers, sans forcément disposer des ressources nécessaires. C’est en tout cas le principal enseignement d’une étude* américaine publiée par Ascend.io. Au cours du deuxième trimestre 2021, 406 data scientists, analystes et ingénieurs de grandes et moyennes entreprises ont été interrogés sur leurs priorités.

93% anticipent une augmentation du nombre de pipelines de données à gérer d’ici la fin de l’année. 56% pensent que ce volume va croître de moitié. 79% se disent néanmoins confiants quant aux capacités de mise à l’échelle des infrastructures et systèmes de leur organisation pour soutenir l’augmentation du volume de données à traiter.

Des difficultés pointent, malgré tout.

Des équipes sous-dimensionnées

« Les innovations au niveau de la couche infrastructure permettent le traitement de volumes toujours plus importants de données à grande vélocité », a déclaré Sean Knapp, CEO et fondateur du fournisseur de solutions Ascend.io. Mais « les entreprises font face à un autre défi de mise à l’échelle », selon lui, à savoir : des équipes sous-dimensionnées.

Aussi, 74% des professionnels interrogés soulignent que les équipes en charge peinent à soutenir les attentes émanant des métiers.

Les sujets de tension entre équipes data et métiers portent le plus souvent sur : la maintenance des systèmes de données existants et hérités (39%), la configuration de systèmes et le prototypage (30%), sans oublier les demandes d’accès (26%).

Pour mieux faire, les équipes se tournent toujours plus vers l’automatisation.

* source : Ascend.io – « The 2021 DataAware Pulse Survey ».