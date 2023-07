Le Data Privacy Framework adopté : l’engrenage est (re)lancé

Rendez-vous devant la CJUE fin 2023 ou début 2024 ? L’association NOYB (None Of Your Business) et son fondateur Max Schrems sont dans les starting-blocks après l’adoption du Data Privacy Framework.

Ce texte constitue, dans le jargon juridique européen, une « décision d’adéquation ». Et pour cause : en l’entérinant, l’UE reconnaît que les États-Unis offrent un niveau de protection des données personnelles « substantiellement équivalent » à celui qu’elle garantit en son propre sein.

À ce titre, le Data Privacy Framework « légitimera », pour les organisations qui y adhéreront, les flux transatlantiques de données. C’est précisément ce qu’ont tour et tour permis, par le passé, le Safe Harbor et le Privacy Shield… jusqu’à leur invalidation par la Cour de justice de l’Union européenne, respectivement en 2015 et en 2020. Dans l’un et l’autre cas, l’impulsion était venue, en particulier, de Max Schrems. D’où les noms « Schrems I » et « Schrems II » donné à ces deux affaires.

Y aura-t-il un Schrems III ? NOYB a en tout cas préparé le terrain et affirme disposer de diverses options. Sur le papier, elle a effectivement avancé plusieurs éléments susceptibles d’être brandis auprès de la CJUE. Parmi eux, des divergences d’interprétation des notions de proportionnalité et de nécessité entre l’UE et les USA. Ou l’inconformité du mécanisme de recours proposé aux personnes concernées.

⏩⚠️In preperation of the #TADPF » (aka #SafeHarbor 3.0 or #PrivacyShield 2.0) you can find our take here: https://t.co/Z0UjE6eHPw

⏩🔴 You can then witness an « alternative truth » by @dreynders from 15:45 here: https://t.co/i8CO9RrKZT

— Max Schrems 🇪🇺 (@maxschrems) July 10, 2023