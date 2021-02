Pure Storage règle sa mire sur les ransomwares

À quel point l’actualité de la sécurité IT guide-t-elle la communication de Pure Storage ? La protection contre les ransomwares est en tout cas au cœur de la dernière annonce du fournisseur américain. Sujet : l’arrivée d’une mise à jour de Purity. Elle est disponible pour les baies FlashArray et le sera d’ici à fin mars pour les FlashBlade.

Learn how Pure continues to extend its market leadership with new Purity Software and third-generation capacity optimized flash platform, unifying file support and #ransomware protection across FlashBlade and FlashArray. Read on: https://t.co/tEmKrAERbq #fileandobject #storage pic.twitter.com/t0KWAF5T9L

