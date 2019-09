Qui dirige Orange Business Services ?

Un an après sa nomination, le patron d’Orange Business Services a transformé son comité de direction. Passage en revue des « 5 mousquetaires » – 3 femmes et 2 hommes – chargés d’en faire la première ESN de France.

Nommé en mars 2018 à la faveur du renouvellement du mandat de Stéphane Richard à la tête de l’opérateur, le CEO d’Orange Business Services a fait évoluer son comité de direction au début de l’été.

Il y a un an, OBS a finalisé le rachat de Business & Décision et a renforcé ses activités tout au long de l’année 2019, en particulier dans le domaine de la cybersécurité avec l’acquisition de SecureLink.

Aliette Mousnier-Lompré, Directrice de Customer Service and Operations (CSO)

>> Sa mission

Diriger le Customer Service and Operations (CSO) – 8 000 salariés répartis sur les 5 continents – qui conçoit, réalise et opère la production industrielle de tous les services d’OBS.

>> Et avant ?

Elle était auparavant Vice-Présidente Global Enterprise Networks au sein d’Orange International Network Infrastructures (OINIS).

Paul Joyce, Directeur d’Orange Global Solutions for Business (OGSB)

>> Sa mission

Il dirige Orange Global Solutions for Business (OGSB), le coeur de l’activité de OBS, notamment dans le domaine de la connectivité SDx, des solutions de collaboration et de centres de contact.

>> Et avant ?

Depuis 2012, il dirigeait le Customer Service and Operations (CSO).

Valérie Cussac, Directrice de Smart Mobility Services

>> Sa mission

A la tête de cette nouvelle entité, elle doit créer des synergies encore plus étroites entre les solutions de mobile workspace et les activités IoT d’Orange Business Services.

Elle se concentrera sur trois secteurs d’activité clés : l’automobile connectée, l’industrie du futur, et les Smart Cities / Buildings.

>> Et avant ?

Elle était précédemment en charge des activités mobiles pour les entreprises.

Pierre-Louis Biaggi, Directeur de Digital et Data

>> Sa mission

Grâce à 3 500 consultants, développeurs et data scientists, et un écosystème ouvert de partenaires, il doit concentrer le développement d’Orange Business Services dans les domaines de l’Intelligence Artificielle (IA), de la data science, de l’expérience utilisateur et de l’intégration logicielle, et la e-santé.

>> Et avant ?

Auparavant, il était manager de l’entité Connectivité, en charge notamment des offres SD-WAN.

Anne-Sophie Lotgering, Chief Marketing et Digital Officer

>> Sa mission

Avec cette nouvelle entité transverse dans les domaines de l’expérience client, du numérique, de l’innovation, du marketing et de la communication, elle doit accompagner les clients dans les meilleures pratiques.

>> Et avant ?

Elle était auparavant Directrice Générale de Microsoft Services, Europe Centrale et Orientale et précédemment à différents postes de direction au sein d’Orange.