Red Hat OpenShift 4.5 s’ouvre davantage à la virtualisation

Red Hat, qui participe à l’événement KubeCon + CloudNativeCon Europe Virtual, a annoncé la disponibilité générale de Red Hat OpenShift 4.5.

La plateforme doit permette aux clients de « bénéficier d’une approche cloud native, tout en prenant en charge les applications traditionnelles existantes », a déclaré Ashesh Badani, vice-président Cloud Platforms chez Red Hat. « Red Hat OpenShift poursuit dans cette voie en apportant la virtualisation à Kubernetes », a ajouté le dirigeant.

Pour ce faire, la plateforme d’orchestration de conteneurs basés sur Kubernetes inclut la fonctionnalité OpenShift Virtualization. Celle-ci supporte des charges de travail s’exécutant sur des machines virtuelles (VM), parallèlement à celles basées sur des conteneurs dans le cloud. Les développeurs peuvent ainsi créer et déployer des applications hybrides qui peuvent s’exécuter parallèlement sur la même plateforme.

Red Hat OpenShift 4.5 introduit également une automatisation « complète » pour les déploiements VMware vSphere, selon les promoteurs de l’offre.

Enfin, Red Hat OpenShift 4.5 a été pensée pour répondre aux traitement exigeants, comme l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine (ML) . Par ailleurs, la prise en charge de clusters à 3 nœuds apporte les capacités de Kubernetes à la périphérie du réseau (Edge). Une périphérie qu’emprunte, notamment, l’Internet des objets (IoT).

Develop, deploy and manage applications consisting of #VMs alongside #containers, all in one modern #Kubernetes platform—with #RedHat @OpenShift 4.5—now with #OpenShift Virtualization. Learn more: https://t.co/hL7j3UW30M #KubeCon + #CloudNativeCon pic.twitter.com/sFoQeCQuTj

— Red Hat, Inc. (@RedHat) August 17, 2020