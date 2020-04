Red Hat Summit : 5 annonces à retenir

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’éditeur de technologies open source Red Hat a confirmé ce mardi son engagement dans le cloud hybride lors de l’édition virtuelle, Covid-19 oblige, de son Red Hat Summit.

Voici 5 des annonces mises en exergue par la multinationale américaine :

– OpenShift virtualization :

La nouvelle fonctionnalité OpenShift virtualization permet aux entreprises de développer, déployer et gérer des applications qui s’exécutent sur des machines virtuelles aux côtés de celles qui passent par des conteneurs et du serverless. Issue du projet open source KubeVirt, OpenShift virtualization est disponible sous forme d’un aperçu dans Red Hat Openshift.

– Red Hat OpenShift 4.4 :

Il s’agit de la plus récente version de la plateforme d’applications conteneurisées de Red Hat basée sur Kubernetes 1.17. OpenShift 4.4 utilise notamment Kubernetes Operators. Ces extensions logicielles sont conçues pour déployer et gérer des applications natives pour Kubernetes (orchestration de conteneurs).

La nouvelle version ajoute des fonctionnalités telles qu’un aperçu orienté développeur (developer-centric) des mesures de performance de la plateforme et du suivi des charges de travail applicatives.

– Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes :

Cet outil fournit, sous la forme d’un aperçu, un point de contrôle unique pour gérer et déployer des clusters OpenShift à grande échelle. Les utilisateurs peuvent mettre en place de nouveaux clusters et laisser le framework gérer la livraison continue d’applications, a déclaré la société aquise par IBM.

Toutes ces nouveautés et améliorations sont pensées pour fonctionner dans des environnements multicloud ou hybrides, dont ceux des principaux fournisseurs de services cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform ou encore IBM Cloud).

Ouverture et flexibilité en environnement hybride

Parallèlement à ces nouveautés, Red Hat a renforcé des solutions existantes, dont :

– Red Hat Insights : l’offre de sécurité en tant que service est disponible par défaut avec un abonnement à l’OS Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

– Red Hat Ansible Automation Platform : la technologie de gestion IT automatisée a été consolidée pour répondre à l’évolution de la demande d’un vaste écosystème.

Paul Cormier, nouveau CEO de Red Hat, a rappelé les priorités du groupe. Red Hat, a-t-il déclaré, soutient activement les projets hybrides cloud de ses clients et partenaires et colle à l’évolution de leurs besoins, « de la continuité d’activité au passage rapide à l’échelle » pour accompagner l’augmentation de la demande, grâce à des solutions « flexibles et ouvertes ».

Et d’ajouter : « nous sommes engagés à 100% auprès de la communauté open source ».