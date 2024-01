Red Hat : Rémy Mandon, nouveau DG pour la France

Après plus de 23 ans chez IBM, Rémy Mandon rejoint Red Hat en tant que nouveau Country Manager pour la France.

Diplômé de la London Business School, il a commencé sa carrière chez Oracle, avant de rejoindre IBM en 2001 en tant que country manager pour Websphere en France.

Dès lors, il a occupé des postes de direction au sein d’IBM dans le domaine des ventes mondiales, notamment en tant que chef de cabinet, vice-président de l’intégration des données et de la gouvernance – Global Sales, et vice-président Internet of Things Europe, où il a dirigé la ligne d’activité Watson IOT et le centre de briefing d’IBM.

« Nous voulons continuer à développer le succès exceptionnel que nous avons connu en France et permettre à nos clients et partenaires de profiter pleinement des opportunités qui se présentent à eux en matière d’IA, d’automatisation, de services cloud, d’edge computing et plus encore avec les technologies hybrides et multi-cloud ouvertes de Red Hat, tout en renforçant la culture ouverte et inclusive de Red Hat. » indique le nouveau directeur général.

Rémy Mandon succède à Jean-Christophe Morisseau qui avait quitté son poste en septembre dernier pour rejoindre Lenovo ISG.