SAP HANA Enterprise Cloud se livre avec HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise et SAP ont annoncé jeudi un accord de partenariat portant sur la fourniture de SAP HANA Enterprise Cloud, Customer Edition promue par SAP.

SAP HANA Enterprise Cloud permet d’exploiter la base de données in-memory de SAP en mode cloud privé et par abonnement. L’édition « client » sera accessible en tant que service géré à la périphérie du réseau (edge), dans le datacenter du client ou sur le site de colocation de son choix. Et ce via la solution d’IT « as-a-service » HPE GreenLake.

Ce modèle de déploiement pour SAP HANA Enterprise Cloud édition client cible certains utilisateurs. Ceux « qui souhaitent bénéficier de la flexibilité et du niveau de service d’un cloud privé géré, tout en conservant leurs systèmes dans leurs propres centres de données, tels que les clients du secteur public et des secteurs réglementés », a déclaré Peter Pluim, vice-président exécutif et responsable Enterprise Cloud Services de SAP.

Qui fait quoi ?

La firme américaine HPE fournit, déploie et gère l’infrastructure. SAP, de son côté, apporte des services d’exploitation et de gestion d’applications sécurisés sur site.

Le groupe allemand du logiciel a précisé par voie de communiqué :

« SAP apportera son expertise de l’exploitation d’environnements complexes de cloud privé, du système d’exploitation à la base de données SAP HANA, inclus le catalogue d’applications SAP HANA Enterprise Cloud, dont SAP S/4HANA et SAP BW/4HANA. »

L’accord entre les deux groupes est le fruit d’une alliance de longue date, a rappelé Keith White, vice-président et directeur général de HPE GreenLake Cloud Services. « Nous avons l’opportunité de nous appuyer sur le partenariat étendu et éprouvé établi par HPE et SAP depuis des décennies. Et de combiner notre activité de services cloud en croissance rapide avec HPE GreenLake et notre position [dans] l’alimentation des charges de travail SAP. »

(crédit photo © Shutterstock)