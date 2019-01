SAP HANA : SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications compatible avec la mémoire Intel Optane DC

Avec SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications d’installé, les utilisateurs de SAP HANA pourront bientôt tirer parti de la mémoire Intel Optane DC dans les data center.

Apparue en juin 2018, et pour l’instant testée chez des fabricants de serveurs et des fournisseurs de services Cloud, cette barrette mémoire d’un nouveau genre est dite persistante puisqu’elle combine les qualités de la mémoire vive et du SSD. Même machine éteinte, les données restent stockées dans la mémoire pour un redémarrage instantané et un accès rapide aux données.

Meilleures performances de SAP HANA

Incluse dans le Service Pack 4 de SUSE Linux Enterprise 12, disponible depuis mercredi, cette comptabilité permettra, selon SUSE, de « tirer parti des performances de SAP HANA » tandis que Intel vante les mérites d’une « plus grande disponibilité du système et un redémarrage plus rapide lors de la remise sous tension, et de meilleures performances pour les applications dans le Cloud. »

Au final, le trio Intel-SAP-SUSE promet à ses clients et futurs acheteurs des économies d’infrastructure et une réduction des coûts de gestion.