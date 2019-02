Sauvegarde de données cloud : Dell EMC dope IDPA et Data Domain

Dell EMC Data Domain fournit des restaurations « jusqu’à deux fois et demi » plus rapides que les versions antérieures, selon le fournisseur américain.

Dell EMC annonce avoir renforcé les performances et les capacités multi-cloud de ses systèmes de protection de donnés Data Domain et de son offre convergée de sauvegarde et réplication de données IDPA (Integrated Data Protection Appliance).

Concrètement, les logiciels systèmes Data Domain OS 6.2 et IDPA 2.3 permettent d’étendre la protection de données dans le cloud public grâce au support (Cloud Tier) pour Google Cloud Platform et Alibaba Cloud.

Le support étant d’ores et déjà proposé pour d’autres plateformes et services cloud, à savoir : AWS, Microsoft Azure, Dell EMC ECS, Virtustream, Ceph, IBM Cloud, AWS Infrequent Access, Azure Cool Blob et Azure Government Cloud.

Dell EMC a également élargi la prise en charge de services cloud public pour Data Domain Virtual Edition (DD VE). Outre AWS S3 et Azure Hot Blob, AWS GovCloud, Azure Government Cloud et Google Cloud Platform sont désormais pris en charge par le système de protection software-defined (jusqu’à 96 To par instance) de la multinationale.

PME, ETI et bureaux distants de grands groupes

Le groupe innove pour proposer des « appliances puissantes, simples à gérer et à associer aux clouds publics grâce à des capacités cloud natives », a déclaré Beth Phalen, présidente data protection de Dell EMC, citée dans un communiqué. Ces améliorations ciblent notamment les entreprises de taille moyenne (avec l’appliance d’entrée de gamme Data Domain DD3300, entre autres) et les bureaux distants de grandes entreprises.

« Les entreprises peuvent désormais restaurer leurs données deux fois et demi plus rapidement à partir d’une applicance Data Domain. Et les rappeler quatre fois plus rapidement depuis le cloud », a ajouté le groupe informatique américain.

Les solutions DD OS 6.2, IDPA 2.3 et l’appliance Data Domain DD3300 améliorée sont disponibles auprès de Dell EMC et de ses partenaires commerciaux agréés.

(crédit photo : isriya via visualhunt.com / CC BY-NC)