SD-WAN : qui sont ces fournisseurs qui « creusent l’écart » ?

Pléthorique, l’offre SD-WAN ? Les estimations de Gartner vont dans ce sens. Le cabinet américain recense environ 70 fournisseurs (et ce nombre est en croissance). Il en classe 14 dans son Magic Quadrant dédié à ce segment de marché. Dont « six à huit » qui « creusent l’écart ».

Les offreurs sont jugés sur deux axes. L’un prospectif (« vision »), centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre centré sur la capacité à répondre effectivement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Sur l’axe « vision », les sociétés classées au Quadrant SD-WAN se placent dans cet ordre :

Fournisseur Date de création 1 VMware 1998 2 Palo Alto Networks 2005 3 Fortinet 2000 4 Cisco 1984 5 Juniper Networks 1996 6 Versa Networks 2012 7 HPE (Aruba) 2015 (2002) 8 Cradlepoint 2006 9 Huawei 1987 10 Barracuda 2003 11 Forcepoint 1994 12 Nuage Networks 2012 13 Peplink 2007 14 Citrix 1989

Sur l’axe « exécution » :

Fournisseur 1 Fortinet 2 VMware 3 Cisco 4 Huawei 5 Palo Alto Networks 6 Versa Networks 7 HPE (Aruba) 8 Juniper Networks 9 Peplink 10 Cradlepoint 11 Nuage Networks 12 Citrix 13 Barracuda 14 Forcepoint

Du SD-WAN au SASE : passerelles en construction

Les six fournisseurs « leaders » sont les mêmes que l’an dernier. Nommément, Cisco, Fortinet, HPE, Palo Alto Networks, Versa Networks et VMware.

Tous ont droit à un bon point sur l’innovation. Pour l’essentiel, par les nouveaux modèles économiques qu’ils développent et par leur adoption du SASE – effective ou sur la feuille de route. Mais aussi pour leurs investissements dans le NaaS (HPE à travers GreenLake), dans l’IA (Cisco, Palo Alto Networks), le travail à distance (VMware) ou les backbones (Fortinet).

Sur la partie « expérience client », c’est globalement bien moins positif. Sur la base des demandes qui lui sont faites et des discussions sur son Portail Peer Insights, Gartner l’estime « moyenne » chez Cisco et Fortinet. Et « sous la moyenne » chez HPE, Palo Alto Networks et Versa Networks.

La sécurité cloud… en avance sur la sécurité on-prem ?

Cisco a pour lui son channel et la « loyauté » de sa base installée. La qualité de ses produits, en revanche, est « moyenne » par rapport au reste du marché.

Fortinet se distingue par les capacités de sécurité natives de son offre. Et plus généralement par la viabilité de son activité (engagement, résultats). Sur le volet réseau, en revanche, les clients ont tendance à questionner la capacité à répondre aux demandes complexes. Côté sécurité, les intégrations SSE sont limitées.

HPE a droit à une appréciation positive quant à sa capacité de réponse à la demande. Notamment sur les intégrations cloud. Et sur l’orchestration de la sécurité de ce même cloud, en lien avec les fournisseurs SSE leaders. On ne peut pas en dire autant sur les stratégies géographique et sectorielle, « plus limitées » que chez d’autres fournisseurs.

Chez Palo Alto Networks aussi, Gartner salue la capacité de réponse au marché. Ainsi que le focus sur le SSE, autant natif que par intégrations. L’exécution commerciale, en revanche, est « sous la moyenne ». Et le catalogue manque d’options « solides » avec sécurité on-prem.

Du côté de Versa Networks, les bons points touchent à l’exhaustivité du portefeuille, la stratégie produit… et là encore la compréhension du marché. C’est toutefois une des offres les plus complexes, et la relation en direct avec le fournisseur est limitée.

VMware propose, selon Gartner, « un des meilleurs produits » qui soient. Sa compréhension du marché lui vaut aussi un bon point. Pas son retard sur la sécurité on-prem, sa dépendance à Menlo Security pour la sécurité cloud… et son acquisition par Broadcom.

Photo d’illustration © valerybrozhinsky – Adobe Stock