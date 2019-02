Inventaire IT : Qualys dresse Cloud Asset Inventory

Qualys Cloud Asset Inventory fournit une visibilité étendue des actifs informatiques globaux d’une entreprise aux équipes IT et sécurité.

Qualys confirme la disponibilité de Qualys Cloud Asset Inventory (Qualys AI), sa solution d’inventaire des actifs informatiques intégrée à Qualys Cloud Platform.

Les équipes IT et sécurité de clients et les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) sont ciblés par l’éditeur de solutions de sécurité et de conformité dans le cloud.

La solution utilise les capteurs (agents virtuels, capteurs passifs…) de la marque pour collecter et analyser des données sur les actifs présents au sein d’environnements hybrides complexes. Et fournir des informations actualisées (disponibilité, sécurité, conformité) sur ces ressources. L’automatisation est le mot d’ordre.

« Notre nouvelle application cloud d’inventaire des actifs informatiques fournit une source unique de visibilité à travers les infrastructures sur site, les enpoints et les clouds », a déclaré Philippe Courtot, chairman et directeur général (CEO) de Qualys.

Qualys Cloud Platform

De telles fonctionnalités doivent permettre aux équipes IT d’identifier rapidement les risques qui pèsent sur les terminaux, matériels et logiciels utilisés. Et d’y remédier. Elles peuvent aussi rationaliser, mettre à niveau ou remplacer des programmes obsolètes.

« Grâce à la totale intégration de Cloud Asset Inventory avec Qualys Cloud Platform, [l’utilisateur] sait instantanément quels actifs se connectent à son réseau et peut évaluer leur niveau de sécurité et de conformité en temps réel », a ajouté l’éditeur de Foster City (Californie).

Aussi, les clients peuvent mettre à jour leur base de gestion des configurations (CMDB) avec des données détaillées. Nul besoin d’intégration manuelle de systèmes disparates ou de remise en cause de la validité d’ensembles de données, selon les promoteurs de l’offre.

Qualys AI est disponible à partir de 15 euros par actif IT et par an.