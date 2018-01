Sécurité : Gemalto lance une carte biométrique incitant au paiement sans contact

Gemalto a déployé un pilote avec Bank of Cyprus autour d’une première carte biométrique favorisant le réflexe des paiements sans contact.

Sur fond de rapprochement capitalistique avec Thales, Gemalto poursuit l’innovation technologique avec une première carte biométrique EMV* pour les paiements avec ou sans contact. Mais c’est surtout la seconde option originale qui est mise en avant.

En guise de premiers tests sur le terrain, Bank of Cyprus, groupe bancaire historique de Chypre (125 agences), a adopté ce nouveau support de paiement qui se distingue sur un point : l’authentification biométrique remplace le code PIN, permettant d’établir des seuils de transactions sans contact plus élevées au nom du renforcement de la confidentialité et de la sécurité.

Quel processus permet d’améliorer la protection du consommateur ? La “Bank of Cyprus” a établi un dispositif d’enregistrement sécurisé des éléments biométriques en agence au préalable à partir d’une tablette Gemalto dédiée.

Les informations biométriques sensibles sont ensuite transmises et stockées dans la carte de paiement EMV à double interface.

Le capteur biométrique gravé sur la carte est alimenté par le parc de terminaux de paiement disponibles à Chypre. Gemalto assure qu’il n’y a pas de limite à la durée de vie de la batterie ou à la volumétrie de transactions par détenteur de carte.

Le spécialiste des solutions d’identité numérique explique que le renforcement de la sécurité numérique est assuré en raison du process d’authentification mis en place.

Lorsqu’un client place ses empreintes digitales sur le capteur biométrique , une comparaison est automatiquement réalisée entre l’empreinte digitale scannée et les données biométriques de référence stockées de manière sécurisée dans la carte.

“L’utilisation de la biométrie pour les paiements sans contact est une démarche naturelle qui s’inscrit de façon spontanée dans le geste de paiement”, assure Bertrand Knopf, Vice-président exécutif, Services bancaires et paiement de Gemalto, cité dans le communiqué.

Rappelons que Gemalto et Thales ont initié un processus de rapprochement stratégique en fin d’année.

*EMV : EuroCard, MasterCard, Visa