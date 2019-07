Sécurité : Slack réinitialise certains mots de passe

Slack annonce avoir réinitialisé les mots de passe d’environ 1% de ses comptes utilisateurs. Cette décision a été prise suite à de nouvelles informations liées au piratage dont a été victime l’entreprise en 2015.

In response to new information about our 2015 security incident, we are resetting passwords for approximately 1% of Slack accounts. See https://t.co/U0vc9gvlrG for more information.

