Services Cloud : Informatica se rapproche de Google Cloud Platform

Informatica annonce une extension de son partenariat avec Google Cloud Platform (GCP) qui comporte trois volets.

Le premier concerne une connectivité étendue à tous les magasins de données GCP dont BigQuery, Cloud Storage et Marketing Analytics. Le deuxième volet porte sur une exécution optimisée des produits Informatica sur Google Cloud et la prise en charge de Dataproc, le service géré Spark et Hadoop de GPC. Pour le dernier volet, c’est la disponibilité sur Google Cloud Platform de la solution iPaaS Informatica Intelligent Cloud Services (IICS).

Announcing a new strategic partnership with @googlecloud. Get the details in this @WSJ article by @angusloten here: https://t.co/ZaB0sbHgGD #INFA19

— Informatica (@Informatica) 21 mai 2019