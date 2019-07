Silicon Innovation Awards : les lauréats de l’édition 2019

Au terme de la délibération et du vote des membres du jury composé de 20 décideurs du monde de l’IT et de l’Innovation, les lauréats de l’édition 2019 ont été désignés.

NetMedia Group, groupe media BtoB de référence dans le secteur des technologies de l’information, annonce la liste des lauréats de la deuxième édition des Silicon Innovation Awards, célébrés le 3 juillet 2019 au cours d’une soirée de gala à l’Aéro-Club de France .

Les Silicon Innovation Awards ont été lancés en 2018 par Silicon;fr , marque media du groupe, dédiée aux décisionnaires et professionnels de l’IT dans 4 pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie).

Ces Prix célèbrent les solutions technologiques et applications qui portent en elles les clés de l’évolution et de la transformation des entreprises et organisations, et par là, de notre société.

Au terme du vote et de la délibération des membres du jury composé de 20 décideurs du monde de l’IT et de l’Innovation, les finalistes et lauréats sont :

SILICON INNOVATION AWARD – SECURITE CLOUD

Or : Onelogin

Argent : Brainwave GRC

Bronze : Cyberark

SILICON INNOVATION AWARD – SAAS

Or : Tecnifibre_Vidmizer

Argent : Expanders

SILICON INNOVATION AWARD – IAAS/PAAS

Or : ForePaaS

Argent : Vantiq

SILICON INNOVATION AWARD – BLOCKCHAIN

Or : The Blockchain Group

Argent : TIM – Blockchain Partner

SILICON INNOVATION AWARD – TRANSFORMATION DIGITALE

Or : Everoad

Argent : Ministère des Armées_Elastic

Bronze : Silver Peak

SILICON INNOVATION AWARD – IOT

Or : Skiply

Argent : Smile

Bronze : Vantiq

SILICON INNOVATION AWARD – INDUSTRIE 4.0

Or : Dassault Aviation_Diota

Argent : Orano_Diota

Bronze : Skiply

SILICON INNOVATION AWARD – BIG DATA

Or : Ministère des Armées_Elastic

Argent : ForePaaS

Bronze : Smile

SILICON INNOVATION AWARD- MENTION SPECIALE WORKSPACE

Starface

Les Silicon Innovation Awards 2019 bénéficient d’un partenariat avec le Pôle de Compétitivité Sytematic Paris-Région et de l’Association FrenchWomenCIO