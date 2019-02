Smartphones Pro : Motorola vise l’entreprise avec la gamme moto g7

Motorola s’avance sur le smartphone milieu de gamme pour les flottes d’entreprise… Sa gamme moto g7 propose 4 appareils avec des prix de 179 € à 329 €. Et quelques autres arguments pour séduire les déçus de Samsung et Apple. Découverte en images.

Mois après mois, Motorola refait parler de ses produits…. Après le Motorola One en octobre dernier, voici une nouvelle gamme de 4 smartphones estampillées « Android Enterprise Recommended » avec un nom de famille facile à retenir… moto g7.

Les 2 premiers – moto g7 Power et moto g7 Plus- sont prévus pour la mi-février quand le moto g7 et le moto g7 Play sont attendus en mars 2019.

moto g7 : de 179 € à 329 €

Les quatre modèles seront livrés avec Android 9 avec des ratios d’affichage 19:9 et des puces Snapdragon de milieu de gamme de Qualcomm.

Côté prix, Motorola affiche une gamme de prix apte à séduire un acheteur en entreprise : de 179 € à 329 € .