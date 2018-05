Smartphones : Xiaomi, vers une IPO à 10 milliards $

Le fabricant chinois de smartphones va officiellement demandé sa cotation à la Bourse de Hong Kong pour le 7 juin selon Bloomberg.

Des sources industrielles évoquent une opération qui pourrait à Xiaomi de lever environ 10 milliards $. Le prix de l’action devrait être fixé d’ici la fin du mois de mai. Selon divers calculs, l’opération permettrait une valorisation comprise en 60 et 70 milliards $.

Cette IPO devrait ainsi la plus importante pour un groupe chinois depuis celle d’Alibaba en 2014 qui avait levé plus de 24 milliards $ sur le New York Stock Exchange.

Puissant en Asie et en Inde où ses parts de marché flirtent avec les 30%, devant Samsung et Apple, Xiaomi veut attaquer les marchés européens et les Etats-Unis en poursuivant sa politique de “prix cassés” sur les smartphones pour favoriser, à terme, la vente de services associés. Il développe par ailleurs une gamme de produits connectés (enceintes, caméra, wearables, …).

Résultat net négatif en 2017

Selon Gartner, Xiaomi est devenu le 5ème vendeur de smartphone du monde fin 20017 en vendant plus de 28 millions d’appareils au dernier trimestre dépassant ainsi son compatriote Oppo.

Dans une interview en mars dernier au Wall Street Journal, son patron Lei Jun indiquait sa volonté de faire son entrée sur aux Etats-Unis fin 2018 ou courant 2019.

Le 22 mai, le fabricant a fait son entrée en France avec une boutique à Paris et une version française de son site marchand. Depuis 2017, il propose aussi ses smartphones en Espagne

Dans son document d’introduction, on apprend que sa perte nette s’est élevée à 43,9 milliards de yuans (5,7 milliards €) en 2017 pour un chiffre d’affaires de 114,6 milliards de yuans (15 milliards €) en hausse de 67,5 % .