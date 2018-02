Solutions RH : six tendances clés de transformation numérique

En amont des salons Solutions Ressources Humaines et E-Learning Expo 2018, Markess met en exergue les grandes tendances de transformation numérique des RH.

Les départements des ressources humaines reconnaissent l’importance du numérique dans leur propre transformation. C’est ce que montrent les résultats d’enquêtes réalisées par Markess auprès d’un panel de décideurs RH et SIRH en France.

La société d’études de marché diffuse ces résultats (six tendances clés au cœur des stratégies RH ditigales des entreprises d’ici 2020) dans le cadre des salons Solutions Ressources Humaines et E-Learning Expo des 20 au 22 mars 2018 à Paris – Porte de Versailles.

À partir de données agrégées sur la période 2016-2018 (et extraites d’un e-book), les analystes de Markess ont donc retenu les grandes tendances ci-dessous :

1. Automatisation des processus RH.

Elle est portée par un contexte légal favorable (bulletin de paie numérique, compte personnel d’activité…).

Ainsi 70% des décideurs RH interrogés estiment que cette automatisation est le principal enjeu à relever d’ici 2020. Avec des outils de dématérialisation, workflow/BPM, gestion de documents, chatbot/intelligence artificielle.

2. Protection des données RH. Et ce en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

77% des répondants jugent que la confidentialité des données impacte fortement les missions RH.

3. Utilisation du Cloud computing. Celui-ci est entré dans les habitudes de consommation de ressources informatiques des DRH.

80% des DRH auront recours à des logiciels RH en tant que service (SaaS) d’ici 2020. Dans différentes domaines : recrutement, évaluation, formation, gestion des compétences, paie.

4. Valorisation des données RH, grâce à l’adoption d’outils analytiques et d’une culture data des DRH.

79% de prestataires et DRH interrogés pensent que la prise de conscience de la valeur des données est un facteur de développement du marché des solutions RH.

5. Création d’une expérience collaborateur numérique inspirée de l’expérience client.

Pour 42% des répondants en 2017, proposer une expérience collaborateur efficace est un défi majeur.

6. Engagement des collaborateurs pour favoriser motivation et rétention des talents.

86% des DRH accordent une importance à l’amélioration de cet engagement. En utilisant différents outils (automatisation, plateforme sociale et d’apprentissage, outils collaboratifs).

D’autres facteurs devraient favoriser le développement du marché des solutions RH en France d’ici 2020.

Investissements SIRH et croissance

Selon Hélène Mouiche, Analyste en charge du programme RH & Digital de Markess, le marché des solutions RH en France « pourrait bénéficier d’une conjoncture économique plus optimiste et propice aux investissements SIRH des entreprises, mais également au recrutement de nouveaux collaborateurs (croissance économique de +1,9% pronostiquée par le FMI pour la France en 2018 et 2019) ».

Le secteur pourrait également profiter « d’un contexte réglementaire et légal source de chantiers pour les RH avec certaines échéances à 2018 (retenue à la source, bulletin de paie simplifié, bulletin de paie numérique, RGPD, nouvelle loi travail…) », ajoute l’analyste.

Sans oublier « une internationalisation croissante et des évolutions sociétales fortes qui imposent à la fonction RH de s’adapter et d’innover ».

Lire également :

RH : une transformation numérique à deux vitesses

Emploi: la transformation numérique, une priorité RH contrariée