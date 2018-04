Sony Xperia XZ2 Premium : focus sur la photo à très faible luminosité

Lors du dernier Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, Sony avait dévoilé son flaghsip Xperia XZ2 mais aussi promis une « caméra à très faible luminosité ».

La firme nippone tient ses promesses avec l’annonce du Xperia XZ2 Premium, une mouture encore plus haut de gamme que le Xperia XZ2.

Un double APN

S’il conserve le même design que le XZ2, le XZ2 Premium bénéficie de nombreuses améliorations.

En tête de celles-ci, il y a le volet photo que le fabricant japonais a particulièrement soigné.

Le terminal mobile gagne ainsi, au dos, un seconde appareil photo monochrome de 12 mégapixels, en plus de celui de 19 mégapixels. La présence de deux APN dorsaux sur un terminal signé Sony est tout d’abord une première.

De plus, elle permet d’améliorer de manière substantielle la sensibilité de l’appareil photo dans des conditions de très faible luminosité, là où les photos deviennent généralement très « bruitées ».

La présence de deux APN est loin d’être une première dans le monde de la téléphonie. Mais, Apple et Samsung, entre autres, ont plus utilisé ceci pour ajouter un téléobjectif (zoom optique) à leurs terminaux mobiles.

51 200 ISO

Couplé à son processeur de signal d’image (ISP) fusion AUBE, les deux APN l’alimentent avec des clichés qui sont combinés pour optimiser la photo finale. Cela se traduit par une réduction du bruit dans des conditions de très faible luminosité.

Le XZ2 Premium peut ainsi atteindre une valeur ISO maximale de 51 200, tandis que les vidéos vont jusqu’à 12 800 ISO.

Selon Sony, cela permet “une capture ultra-faible de la lumière que l’on ne voyait que dans les appareils photo à objectifs interchangeables“.

Par ailleurs, le système à double caméra du XZ2 Premium se traduira également par une fonction portrait (baptisée mode Bokeh par Sony) et permettra de photographier en utilisant uniquement le capteur monochrome pour des photos noir et blanc détaillées et nettes.

Ces deux fonctionnalités ne seront pas sur le XZ2 Premium au lancement, n’arrivant qu’au troisième trimestre au gré d’une mise à jour logicielle. Comme le XZ2, le Premium permet de saisir une vidéo au ralenti à 960 ips (images par seconde) à une résolution de 1080p.

Les autres améliorations

En façade, le nouveau modèle gagne un APN avec capteur de 13 mégapixels (contre 5 mégapixels pour le XZ2).

Si l’appareil conserve le SoC (System on Chip) Snapdragon 845, son processeur est maintenant couplé à 6 Go de mémoire vive (contre 4 Go pour le XZ2).

Sony met aussi en avant la définition 4K de son écran de 5,8 pouces protégé par un verre Gorilla Glass 5, alors qu’il s’agissait d’un écran de 5,7 pouces défini en Full HD + (1080 x 2160) pour le XZ2. Le support de la vidéo HDR est toujours présent sur ce modèle.

On retrouve également le Dynamic Vibration System qui exploite un algorithme pour ajouter une rétroaction haptique lors des diffusions vidéo ou lorsqu’on joue à des applications mobiles.

L’ensemble est désormais alimenté par une batterie de 3540 mAh (contre 3180 mAh pour le XZ2). L’autonomie ne devrait pas forcément être plus importante, puisque la dalle est maintenant définie en 4K et donc plus énergivore.

Avec son nouveau flagship, Sony se positionne comme un concurrent sérieux des Samsung Galaxy S9, iPhone X et Huawei P20 Pro. Ce dernier devrait d’ailleurs bénéficier d’options ISO de haut niveau avec une future mise à jour logicielle.

Livré sous Android 8.0 (Oréo), le Xperia XZ2 Premium sera disponible dans le monde entier à partir de l’été 2018.

(Crédit photo : @Sony)