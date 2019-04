Spam : Twitter s’attaque aux robots en limitant le suivi de comptes

Twitter s’attaque au spam en limitant à 400 le nombre de comptes à suivre par jour. Une mesure qui aura un impact sur les robots spammeurs, mais aussi sur les entreprises qui arrivent sur le réseau social.

Today, we lowered the limit on the number of accounts you can follow per day from 1000 to 400. Some people are wondering why we picked 400. Well, I’m glad you asked. Nerdy thread on rate limits and anti-spam technology 👇… https://t.co/DZTkqo2dqi

— Yoel Roth (@yoyoel) 8 avril 2019